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【忘年之交】屢接陌生婆婆打錯電話　暖心男陪傾偈結緣20年終見面

親子 11:12 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

美國一名男子20年前接到陌生婆婆來電，兩人自此結緣。

如果不斷收到同一人打錯電話一般會感到困擾，不過美國一名男子在20年前多次接到一名陌生婆婆的來電，他不但沒有感到煩擾，反而與婆婆結緣，自此定期互相聯絡。早前，一直素未謀面的兩人終於在今年感恩節第一次見面，故事令人感到暖心。

兩人終在今年感恩節第一次見面。（Mike Moffitt Facebook圖片）

屢收陌生婆婆來電

綜合外媒報道，現年80歲的婆婆Gladys Hankerson居於佛羅里達州，20年前她致電住在馬里蘭州的姊妹時，誤將區號410按成401，意外打錯給住在羅德島州，當年20多歲的少年Mike Moffitt。

當Mike接到電話後，Gladys婆婆當下道歉並掛線，怎料之後又多次誤打電話。Mike憶述：

她只是不斷地說，『噢，抱歉親愛的，我打錯電話了』，然後掛線。我覺得很有趣。

最新影片：

助婆婆走出低谷

相隔一段時間後，Mike再次收到Gladys婆婆的電話，但這次他突發奇想叫婆婆別掛線，更開始與她聊天。沒想到兩人年紀雖然相隔30多年卻相當投緣，一聊就20年了。

此後，他們每隔數月就會打電話給對方閒聊和談談近況，Mike形容「就像筆友一樣。」而Gladys婆婆亦透露當年自己正與丈夫離婚，30歲的兒子又剛離世，人生正處於低谷，幸得有Mike的電話幫助分散注意力，令她捱過難關。

廿年後首次見面

20年過去，兩人從未見面，現年46歲的Mike是三個女兒的爸爸。今年感恩節，Mike和家人剛好到佛羅里達州參觀大女的大學，於是他透過Gladys婆婆的女兒取得婆婆的住址，發現距離不遠，便決定給她一個驚喜。

幸好當日Gladys婆婆在家，一打開門時Mike向她自我介紹：「我是羅德島州的Mike。」婆婆大吃一驚，高興地表示「我從來沒想過能夠見到他」，

他讓我開心了整天。剛巧這星期他突然出現在我腦海，因為我們都有段時間沒通電話了，然後他就突然出現。

其後，Mike將他和婆婆的合照上載到社交平台，並分享他們的故事，獲得大量網民讚好和留言。兩人期望之後能花更多時間見面，並會互相介紹自己的家人讓對方認識。同時，他們表示會繼續定期談電話。

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責任編輯：王明芳

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