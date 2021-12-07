【小一入學】群組家長狂操全能女兒等神校取錄　港媽壓力大︰考小學遊戲很可怕

▲ 有媽媽狂操女兒成為全能學生，更晒命指有信心女兒獲兩大神校取錄。

近月不少家長為明年升小的子女報考直資私立小學，小朋友忙於參加面試，並陸續收到結果。有港媽在社交媒體投稿分享，見家長群組中有媽媽狂操女兒成為全能學生，學術音樂皆精，更晒命指有信心女兒獲兩大神校取錄。港媽對此大感壓力，直言考小學的遊戲很可怕，考慮移民避免催谷。

中英數達高小程度 樂器8級

日前有媽媽向facebook專頁「家長 Secrets」投稿，有關帖文於昨日（6日）刊出。該名媽媽指出，近日升小媽媽群組中有一個大熱話題，她講述︰

有個好犀利的媽媽訓練到個女好出色，本身小朋友是年尾出世，但中英數已去到高小程度，樂器又去到8級。

這個女童考甚麼學校都順利，甚至預計獲兩大神校取錄，「現在只等佐敦女神（校）和黃竹坑男女神（校）offer letters」。她原本已獲就讀幼稚園的小學部取錄，該校也是著名女校，女童媽媽已放棄該校學位。發文的媽媽感慨稱，不少人說小朋友考名校「要咁叻先得」，寫道︰

這個考小（學）的遊戲真的很可怕，本來都有點猶疑到底移不移民，現在我愈來愈想去一個唔使咁早谷小朋友學咁多嘢的地方。

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網民︰唔好同神童比

帖文引起網民熱議，認為女童是「神童」、「資優生」，不能跟她相比，又勸喻發文的媽媽做好自己就夠，不必給予自己太大壓力。有網民留言，「神童就唔好拎嚟比較」、「人比人比死人」、「有啲小朋友真係讀得又谷得」、「考名校呢啲係基本」。點擊睇更多網民留言︰

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不過，有網民質疑幼稚園生為何可以考至樂器8級，表示「佢嘅樂理5級點考？佢一定識睇同寫好多字」、「咁細個手都未夠長，好多歌根本演奏唔到」、「笑話定謊話？手指夠長？」、「幼稚園去到5級已經好厲害」。

移民外國都有虎爸虎媽

對於發文的媽媽猶疑是否移民，網民亦提出不少意見，有感催谷與否視乎家長。有網民稱雖然在外國讀書較開心及少壓力，但家長又是否接受孩子學得少，而且外國亦有虎爸虎媽催谷小朋友，也有私校公校之分，因此主要看家長的要求如何。點擊睇更多網民對移民的意見︰

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責任編輯：王明芳