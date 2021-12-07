【打擊罪案】警方偵破地盤盜竊集團　拘2男涉8宗盜竊案贓物總值逾80萬

▲ 屯門刑事調查隊第5隊主管霍靉琳督察表示，在本年3月至7月，屯門青山公路掃管笏2個住宅建築地盤共發生8宗盜竊案，失物總值逾80萬元。（曾秋文攝）

警方偵破一個地盤盜竊集團，拘捕2名無業男子並起出部份贓物。屯門刑事調查隊第5隊主管霍靉琳督察表示，在本年3月至7月，屯門青山公路掃管笏2個住宅建築地盤共發生8宗盜竊案，失物涉及大量建築材料，包括電線、銅線、電腦和電腦板辦公室設備，總值逾80萬元。

警方接手調查後，發覺8宗案賊人犯案手法相同，入夜後趁地盤內無保安時，到地盤近山坡以鐵剪剪破鐵絲網進入偷取建材。經調查後，鎖定2名目標人士，在昨日（6日）清晨和晚上分別在元朗和天水圍拘捕64歲和65歲男子，涉嫌「盜竊」罪，並在其中一人家中搜出一部手提電腦，相信是案中失物。

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記者：曾秋文