【立法會選舉】36%受訪者多數或肯定不投票　較上月中微升3個百分點

▲ （經濟日報資料圖片）

香港民意研究計劃就立法會選舉進行調查，最新有36%的受訪者指，多數不會或肯定不會投票，較上月中的調查上升3個百分點。

民調在上周一至五，以隨機抽樣電話訪問，18歲或以上操粵語的選民，一共訪問了861人，表示肯定會或多數會投票的受訪查有51%，與上月中的調查相若，而仍未決定的受訪者，就下跌了3個百分點。

另外，知道所屬選區的受訪者有27%，增加了5個百分點，而認為地區直選中，有候選人值得支持的有30%，認為沒有值得支持的則有49%。

民研也就特首及官員民望進行調查，在上月29日至本月3日期間，一共訪問了1,001人。

特首林鄭月娥評分為34.6分，較半個月前下跌2.8分，支持率淨值為負45個百分點，顯著減少了9個百分點。

局長方面，有3名局長民望淨值錄得正數，分別是公務員事務局局長聶德權、環境局局長黃錦星及保安局局長鄧炳強，但全部13名局長的民望淨值，都比3個月前下跌，跌幅最大的是勞工及福利局局長羅致光，其民望淨值為負12個百分點，比上次大減20個百分點。

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責任編輯：陳宛彤