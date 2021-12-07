【認可機構】 有化驗所或走漏「Omicron」病例須安排個別市民重新化驗　被衞生署從認可名單中除名

▲ 時代基因檢測中心有限公司暫時從認可檢測機構名單中剔除。（資料圖片）

衞生署今日（7日）表示，署方加強監察提供新冠病毒核酸檢測的私營醫療檢測機構的服務和檢測能力，並針對變異病毒株Omicron的檢測特性，更新了新冠病毒認可檢測機構名單，時代基因檢測中心有限公司暫時從認可檢測機構名單中剔除。

因變異病毒株Omicron因具有多種刺突蛋白基因變異，若檢測機構使用某種單一聚合酶連鎖反應核酸檢測平台時，其中的刺突蛋白基因標靶可能無法被測出。衞生署公共衞生化驗服務處因應有關資料，主動向本港的認可檢測機構了解現時正在使用的檢測平台會否受到影響。

調查發現，其中一種商業檢測平台「The Linea COVID-19 v1.0 kit」由於只針對測試刺突蛋白基因中的兩個標靶，故此不排除檢測變異病毒株Omicron時可能出現誤差，造成「假陰性」結果。而時代基因檢測中心有限公司正使用「The Linea COVID-19 v1.0 kit」作為該檢測機構的唯一檢測平台。

鑑於時代基因檢測中心有限公司的情況，衞生署已採取審慎措施，在該檢測機構成功引入其他檢測平台和經署方核實其檢測能力前，政府已暫時將該檢測機構從認可檢測機構名單中剔除。署方已建議時代基因檢測中心有限公司引入其他檢測平台，以取代現有的平台來有效檢測可能出現的Omicron變異病毒株。

時代基因檢測中心在公司網頁表示，中心已重新考核政府認可檢測機構，為配合政府的考核程序，即日起會暫停提供新冠病毒核酸檢測服務。而凡於2021年11月22日至12月4日期間，使用過中心新冠病毒核酸檢測服務的市民，可重新安排再次接受檢測。

時代基因檢測中心有限公司亦正主動聯絡並安排過去兩星期曾使用該機構檢測服務的人士，到另一間認可檢測機構重新檢測。時代基因檢測中心有限公司亦設有熱線（3575 9766）解答有關查詢。

▲ 時代基因檢測中心聲明，11月22日至12月4日期間曾接受檢測客人，可安排再次受檢。(公司網頁圖片)

衞生署發言人解釋，現時本港市場正採用超過50款2019冠狀病毒病核酸檢測的檢測平台，就變異病毒株Omicron的特性，若檢測機構採用以超過一個非刺突蛋白基因為標靶的檢測平台以檢測帶有Omicron變異病毒株的個案，出現誤差的機會便可大大減低。

衞生署發言人強調，時代基因檢測中心有限公司並沒有為香港國際機場臨時樣本採集中心、檢疫中心或指定檢疫酒店提供檢測服務，而客戶主要為本地個別機構或一般市民。

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責任編輯：李榮忠