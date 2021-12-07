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【樂壇天后】楊千嬅夫婦被指已移居上海　兒子入讀頂級學府每年學費34萬

教育 18:00 2021/12/07

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楊千嬅一家被指已移居上海。

楊千嬅近年主力發展內地事業，少有返香港出席活動及工作，早前有傳媒報導，在內地演藝圈發展不俗的千嬅，為了不想在中港兩地奔波兼到隔離，早於今年4月已全家搬往上海，並安排9歲兒子丁進諾（Torres）入讀當地頂級學府。

楊千嬅近年成內地綜藝節目的搶手人選，先後參予了《妻子的浪漫旅行》、《我們的歌》、《做家務的男人3》，早前千嬅為又有份演出的電影《梅艷芳》穿梭各大城市宣傳，十分落力。

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工作不斷的楊千嬅，就被指出為免兩地隔離之苦，故一家人已決定移居內地，更在今年4月已搬到上海定居。

【梅艷芳】楊千嬅綜藝節目懷念天后　難忘梅姐陪同首次上電台

今年4月已遷居上海

而從千嬅跟丈夫丁子高的社交平台，也能發現端倪。如早前千嬅便分享跟兒子內地酒店隔離的視像，並透露和孩子一起隔離感覺不一樣。

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另外，丁子高早前分享在跟劉嘉玲一起跑步，並以上海地標「東方明珠塔」當背景，而丁子高7月42歲生日時，也曾上載全家福照，寫道：「有地方可去就是家，有愛的人就是家庭，兩者兼得是一種幸福，我愛你們兩個。」似已融入上海的生活日常。

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另外，二人也被指早為兒子丁進諾安排就讀上海名校，而Torres所讀的學校為「耀中上海國際學校」，亦即是鄭希怡女兒，以及陳小春應采兒的兒子Jasper的同一學校。

有指該校學費不菲，據學校網站的學費顯示，小學一至四年級每年收費為28萬人民幣（約34萬港元），可說是明星學府。

撰文 : TOPick柴犬出動

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