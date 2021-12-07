【立法會選舉】口岸投票登記人數約1.8萬人　林鄭否認就投票率設立指標

▲ 特首林鄭月娥。（林宇翔攝）

政府早前宣布在本港三個口岸設票站，方便內地港人返港投票。特首林鄭月娥指，截至昨晚6時，3個管制站投票站登記人數一共是18,215人，佔原本三個投票站的容量約16.6%。

林鄭今日於行政會議前會見傳媒時表示，現時香園圍管制站及羅湖口岸各有5,000多人，落馬洲支線則有超過7,000個已登記的選民。口岸投票明日晚上截止登記，林鄭預計，最後登記數字不會很多。

林鄭亦透露，今次動員參與選舉工作的人員是有史以來最多，超過3.8萬名工作人員負責在投票站服務選民和點票工作，支援隊伍包括警務處需動員1萬人、民安隊大約1,200人、醫療輔助隊大約530人，而廉政公則調配900人參與當日的服務。為了縮短登記選民在投票站的輪候時間，選舉事務處這次會設立630個一般投票站，開設6,200張發票櫃枱，比上一次立法會換屆選舉，即2016年時，增加123%，即多了一倍有多。

另外，林鄭否認港府對立法會選舉投票率設立指標，稱市民是否參與投票是每一位登記選民的權利與自由，並表示希望香港可以走出從前令施政裹足不前的政治內耗的人士，呼籲市民踴躍投票。

她又表示，完全同意港澳辦主任夏寶龍昨日發表的講話。她說，「民主」從來都沒有全世界劃一的標準，必須謹記民主制度的最終目的，是改善民生。她質疑若人民需要受苦，擁有民主有何意義，並稱港府會繼續依據全國人大通過的制度，以公平、公開的方式舉行選舉。

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記者：陳葆琳