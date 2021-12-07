【銀屑病】中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病　不含類固醇或生物製劑

▲ 中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病，不含類固醇或生物製劑（中大提供）

銀屑病為一種非傳染性的慢性皮膚疾病，其特徵為皮膚出現紅斑、鱗狀丘疹和斑塊，目前仍無法被根治，對患者造成極大困擾；中大研發了一款新型金納米顆粒，其不含類固醇或生物製劑，於小鼠疾病模型實驗顯示能抑制引發表皮過度增生和炎症的基因，有望為治療銀屑病提供簡單、安全和有效的新方法。有關研究成果已發表於《納米通訊》（Nano Letters）。

目前治療銀屑病方法有不同副作用，例如全身性使用免疫抑制劑有機會引起肝腎毒性、局部應用類固醇和維生素 D 類似物或會刺激皮膚及令其萎縮、紫外線光照療法可能導致皮膚癌，而新興的生物製劑不但價格昂貴，亦會提高感染的風險，對患者造成的心理和經濟負擔，大大降低了他們的生活質素。

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡帶領的團隊研發了一款新型金納米顆粒，不含類固醇或生物製劑，團隊將新型金納米顆粒與生理鹽水混合，以紗布沾上後局部應用於患有銀屑病的小鼠皮膚上，結果顆粒順利穿過因銀屑病增厚的角質層斑塊，進入表皮內的角質形成細胞，治療效果與含有標準類固醇和維生素D類似物的塗抹式藥物相若，但沒有出現脫髮和皺紋增生等常見的副作用，亦不會造成體內毒性積聚，有望為治療銀屑病提供簡單、安全和有效的新方法。

這項研究首次揭示了金納米顆粒不需裝載類固醇或生物製劑，已能有效治療銀屑病。另外，新型金納米顆粒不會長期在主要內臟中積聚，也不會引起皮膚或全身毒性。蔡宗衡表示﹕

我們希望與中大醫學院繼續合作，日後進行臨床測試，驗證這款新型納米顆粒在人體的安全性和療效，為銀屑病患者提供安全和有效的新治療方法。另外，實驗顯示這款納米顆粒可下調多種與皮膚炎症相關的基因，我們會探索它在治療其他皮膚疾病的潛力，例如發病率更高的濕疹。

其他團隊成員包括中大工程學院生物醫學工程學系博士生韓瑞芳、醫學院病理解剖及細胞學系名譽臨床副教授蔡祥龍醫生及其他中大研究人員。研究項目獲香港研究資助局、中大校長備用基金、周毓浩創新醫學技術中心及裘槎基金會「裘槎前瞻科研大獎」資助。

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記者：鄧凱文