▲ 《奪命狂呼》第5集將於明年上映。

在90年代人氣恐怕片《奪命狂呼》(Scream)系列,明年第5度「狂呼」推出第5集,最新的角色海報登場在今今登場,一眾角色都手持《奪命狂呼》系列的面具,令人猜不透今集誰是兇手。

掀起跟得潮

當年首集《奪命狂呼》在1996年上映,認為是90年代復興驚悚血腥電影的重要電影之一。電影特別之處在血腥及驚嚇之餘,充滿推理元素。

影片非常賣座,之後連續添食拍續集外,也掀起荷里活跟風潮,競拍類似的作品比如《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)、《玩盡殺絕》(Wild Things)等。

《奪命狂呼》系列的第4集在2011年上映,至於明年上映的最新作為第5集,故事講鬼面殺手再度出現,新一批受害者全部同胡士堡(Woodsboro)這個小鎮過往秘密有關。

