【童星長大】美心妹妹3歲做童星成廣告寵兒　母被轟當女搖錢樹：有保護佢

▲ Celine現時13歲，分享過往童星生活。

童星年紀小小踏入娛樂圈，星光背後付上不少代價。TVB節目《星期日檔案》前日訪問「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）及媽媽，大談童星生活。

3歲開始拍廣告

現年13歲的Celine，3歲開始踏足幕前，高峰時期曾接20多個廣告，被譽為「廣告小天后」。媽媽指當時行內形容女兒「快、靚、正」，拍攝過程快速，過後又不太需要修輯照片，故成為廣告商寵兒。

樣子可愛甜美的Celine在2013年拍攝美心廣告之後爆紅，獲得「美心妹妹」的稱號；之後她曾出演多套劇集，包括《愛我請留言》、《陪着你走》以及《來自喵喵星的妳》。媽媽表示女兒喜歡做童星，拍攝過程亦感開心，「唔介意畀佢過早踏早社會」。

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做童星影響日常生活

不過做童星或多或少影響日常生活，媽媽指Celine小學時常有人在學校門口等她，跟她合照，難免影響學校。不只Celine的生活受影響，媽媽亦曾受網上的流言蜚語攻擊：

話我成日唔畀佢返學，成日要佢拍嘢，成日叫佢搵錢。咁佢小學嘅時候都拍少咗嘢，廣告老是常出現都冇辦法。係會唔開心㗎喇，以前都係覺得要平反，但而家個網絡世界平反只會越描越黑，只要平平淡淡過去就算。

除了拍攝廣告及出演電視劇之外，Celine在2015年曾推出寫真集，有數張相片被指意識不良。媽媽強調有好好保護女兒，「每個家長都會保護自己嘅小朋友」，並指「如果個個都係咁，咁認真去處理（流言），我諗好多人會有抑鬱症」。

現時Celine就讀初中，減少參與幕前活動，積極發展其他興趣，如跳舞、打壘球及溜冰等。

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責任編輯：王明芳