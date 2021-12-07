  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (週二) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童星長大】美心妹妹3歲做童星成廣告寵兒　母被轟當女搖錢樹：有保護佢

親子 18:36 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Celine現時13歲，分享過往童星生活。

童星年紀小小踏入娛樂圈，星光背後付上不少代價。TVB節目《星期日檔案》前日訪問「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）及媽媽，大談童星生活。

3歲開始拍廣告

現年13歲的Celine，3歲開始踏足幕前，高峰時期曾接20多個廣告，被譽為「廣告小天后」。媽媽指當時行內形容女兒「快、靚、正」，拍攝過程快速，過後又不太需要修輯照片，故成為廣告商寵兒。

樣子可愛甜美的Celine在2013年拍攝美心廣告之後爆紅，獲得「美心妹妹」的稱號；之後她曾出演多套劇集，包括《愛我請留言》、《陪着你走》以及《來自喵喵星的妳》。媽媽表示女兒喜歡做童星，拍攝過程亦感開心，「唔介意畀佢過早踏早社會」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

最新影片：子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

做童星影響日常生活

不過做童星或多或少影響日常生活，媽媽指Celine小學時常有人在學校門口等她，跟她合照，難免影響學校。不只Celine的生活受影響，媽媽亦曾受網上的流言蜚語攻擊：

話我成日唔畀佢返學，成日要佢拍嘢，成日叫佢搵錢。咁佢小學嘅時候都拍少咗嘢，廣告老是常出現都冇辦法。係會唔開心㗎喇，以前都係覺得要平反，但而家個網絡世界平反只會越描越黑，只要平平淡淡過去就算。

除了拍攝廣告及出演電視劇之外，Celine在2015年曾推出寫真集，有數張相片被指意識不良。媽媽強調有好好保護女兒，「每個家長都會保護自己嘅小朋友」，並指「如果個個都係咁，咁認真去處理（流言），我諗好多人會有抑鬱症」。

現時Celine就讀初中，減少參與幕前活動，積極發展其他興趣，如跳舞、打壘球及溜冰等。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運
20:05 2021/05/21
【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運
【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌
13:50 2021/02/11
【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子

你可能感興趣

【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運
20:05 2021/05/21
【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運
【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌
13:50 2021/02/11
【當年童星】Celine每年與爸爸溫馨牽手行年宵　童星「美心妹妹」分享10年成長誌
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
19:27 2021/02/02
【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子
家庭關係 廣告 電視劇 美心 TVB

最高瀏覽

【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
14:45 2021/12/06
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
22:13 2021/12/06
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情