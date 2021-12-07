  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (週二) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自閉譜系】自閉症「小巴士迷」化身畫家繪製慈善年曆　教大籲放下標籤與歧視

社會 18:22 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港教育大學蕊展計劃邀得12位患有自閉症的「小巴士迷」參與繪製2022年慈善年曆。（教大提供）

為呼籲社會關注「自閉症譜系障礙」學童的特殊需要，香港教育大學蕊展計劃邀得12位患有自閉症的「小巴士迷」參與繪製2022年慈善年曆，希望大眾通過欣賞他們的作品，了解這些孩子的奇妙巴士旅程，放下標籤與歧視。

近年，每逢有新的鐵路或巴士路線啟用，總會見到一群交通愛好者的身影。這些「真的很興奮」的狂熱行徑，不時會引起社會熱議，甚至歧視。事實上，這些巴士或鐵路迷中，有不少都是「自閉症譜系障礙」的患者，他們喜歡有規律的事物，所以較易被複雜的交通系統吸引。

點擊即看「小巴士迷」作品：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

是次參與教大蕊展計劃年曆創作的小畫家都為「資深巴士迷」，對巴士外觀、內籠設計、行車路線及地圖等都瞭如指掌，並懂得將這些知識鉅細無遺地在畫紙上呈現出來。他們有人繪畫最新的巴士型號，有人則以多角度繪製出巴士平面圖，亦有部分人自行設計理想的巴士外型、規劃路線等等。

教大蕊展計劃經理賴成恩小姐解釋，許多自閉症學童喜歡牢記繁複的資料以及有規律的運作，因而被交通工具的固定路線及時間表深深吸引，她指：「年曆以自閉症學童為主題，主要目的是改變公眾對他們的固有觀念。其實，自閉症小朋友對交通工具的追捧和狂熱，就好像一般人追星一樣，平常不過。透過了解自閉症學童的內心世界，我們希望外界能夠明白這群孩子的獨特需要，消弭偏見，締建共融。」

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【M+博物館】M+展演空間首項展覽正式開幕　展出納里尼 · 馬拉尼三件作品
今日 16:36
【M+博物館】M+展演空間首項展覽正式開幕　展出納里尼 · 馬拉尼三件作品
【聖誕活動】B.Duck充氣公仔現身海洋公園水上樂園　限定8個登場日【內附時間表】
今日 17:05
【聖誕活動】B.Duck充氣公仔現身海洋公園水上樂園　限定8個登場日【內附時間表】
【銀屑病】中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病　不含類固醇或生物製劑
今日 17:57
【銀屑病】中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病　不含類固醇或生物製劑

你可能感興趣

【M+博物館】M+展演空間首項展覽正式開幕　展出納里尼 · 馬拉尼三件作品
今日 16:36
【M+博物館】M+展演空間首項展覽正式開幕　展出納里尼 · 馬拉尼三件作品
【聖誕活動】B.Duck充氣公仔現身海洋公園水上樂園　限定8個登場日【內附時間表】
今日 17:05
【聖誕活動】B.Duck充氣公仔現身海洋公園水上樂園　限定8個登場日【內附時間表】
【銀屑病】中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病　不含類固醇或生物製劑
今日 17:57
【銀屑病】中大研新型金納米顆粒有效治銀屑病　不含類固醇或生物製劑
歧視 設計 巴士 自閉症 鐵路 繪畫

最高瀏覽

【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
14:45 2021/12/06
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
22:13 2021/12/06
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情