【自閉譜系】自閉症「小巴士迷」化身畫家繪製慈善年曆　教大籲放下標籤與歧視

▲ 香港教育大學蕊展計劃邀得12位患有自閉症的「小巴士迷」參與繪製2022年慈善年曆。（教大提供）

為呼籲社會關注「自閉症譜系障礙」學童的特殊需要，香港教育大學蕊展計劃邀得12位患有自閉症的「小巴士迷」參與繪製2022年慈善年曆，希望大眾通過欣賞他們的作品，了解這些孩子的奇妙巴士旅程，放下標籤與歧視。

近年，每逢有新的鐵路或巴士路線啟用，總會見到一群交通愛好者的身影。這些「真的很興奮」的狂熱行徑，不時會引起社會熱議，甚至歧視。事實上，這些巴士或鐵路迷中，有不少都是「自閉症譜系障礙」的患者，他們喜歡有規律的事物，所以較易被複雜的交通系統吸引。

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是次參與教大蕊展計劃年曆創作的小畫家都為「資深巴士迷」，對巴士外觀、內籠設計、行車路線及地圖等都瞭如指掌，並懂得將這些知識鉅細無遺地在畫紙上呈現出來。他們有人繪畫最新的巴士型號，有人則以多角度繪製出巴士平面圖，亦有部分人自行設計理想的巴士外型、規劃路線等等。

教大蕊展計劃經理賴成恩小姐解釋，許多自閉症學童喜歡牢記繁複的資料以及有規律的運作，因而被交通工具的固定路線及時間表深深吸引，她指：「年曆以自閉症學童為主題，主要目的是改變公眾對他們的固有觀念。其實，自閉症小朋友對交通工具的追捧和狂熱，就好像一般人追星一樣，平常不過。透過了解自閉症學童的內心世界，我們希望外界能夠明白這群孩子的獨特需要，消弭偏見，締建共融。」

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記者：黃穎津