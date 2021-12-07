【醫療事故】奧地利醫生擺烏龍鋸錯腳　病人慘變雙腳截肢

▲ 奧地利一名外科醫生在截肢手術過程中「標記錯誤」，導致病人鋸錯腳。

奧地利今年5月發生一宗醫療事故，一名外科醫生在截肢手術過程中「標記錯誤」，導致病人鋸錯腳，最終令病人失去雙腳。涉事醫院其後發聲明表示，這是「人為錯誤造成的悲劇」，而近日法庭相關判決正式出爐。

據CNN報道，位於奧地利東北部奧地利邦的弗賴施塔特鎮（Freistadt）一名外科醫生，在今年5月18日為病人進行左大腿截肢手術時，誤將正常的右大腿錯誤標記成要截肢的腳。直到更換繃帶時才發現「鋸錯腳」，最終病人需要雙腳截肢。

醫生被判處2.38萬元罰款

負責審判這宗事故的法院副院長艾辛格（Walter Eichinger）表示，這是「嚴重疏忽招致的身體損傷」。法院在12月1日，向該名醫生判處2700歐元罰款（約2.38萬港元）。

今年5月事故發生後，醫院曾發聲明稱，這是「人為錯誤造成的悲劇」（tragic mistake, caused by human error）。院方同時表示：「我們保證將盡一切努力釐清事件，調查所有內部過程及進行批判分析，並將採取任何必要的措施」。

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責任編輯：羅嘉欣