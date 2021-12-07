  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (週二) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療事故】奧地利醫生擺烏龍鋸錯腳　病人慘變雙腳截肢

健康 18:32 2021/12/07

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

奧地利一名外科醫生在截肢手術過程中「標記錯誤」，導致病人鋸錯腳。

奧地利今年5月發生一宗醫療事故，一名外科醫生在截肢手術過程中「標記錯誤」，導致病人鋸錯腳，最終令病人失去雙腳。涉事醫院其後發聲明表示，這是「人為錯誤造成的悲劇」，而近日法庭相關判決正式出爐。

CNN報道，位於奧地利東北部奧地利邦的弗賴施塔特鎮（Freistadt）一名外科醫生，在今年5月18日為病人進行左大腿截肢手術時，誤將正常的右大腿錯誤標記成要截肢的腳。直到更換繃帶時才發現「鋸錯腳」，最終病人需要雙腳截肢。

醫生被判處2.38萬元罰款

負責審判這宗事故的法院副院長艾辛格（Walter Eichinger）表示，這是「嚴重疏忽招致的身體損傷」。法院在12月1日，向該名醫生判處2700歐元罰款（約2.38萬港元）。

今年5月事故發生後，醫院曾發聲明稱，這是「人為錯誤造成的悲劇」（tragic mistake, caused by human error）。院方同時表示：「我們保證將盡一切努力釐清事件，調查所有內部過程及進行批判分析，並將採取任何必要的措施」。

最新影片：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

 

損傷 醫生 手術 治療 醫療事故 健康問題 奧地利

最高瀏覽

【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
14:45 2021/12/06
【新世界資助房屋】新世界倡首個私人資助房屋低至市價5折　300呎一房單位首期僅$13.5萬
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
22:13 2021/12/06
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情