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【立法會選委】吳傑莊獲李澤楷提名入閘　再曬二人合照證獲支持

政治 18:33 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

吳傑莊（右）獲李澤楷支持參選。（吳傑莊提供）

參選立法會選委界別的全國政協委員吳傑莊，當日挾18名選委提名，包括李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷，以及霍英東集團副總裁霍啟山。他今日又再網上，曬出近日與李澤楷合照，證獲對方力撑。

吳傑莊透露，與李澤楷認識十多年，兩人一直在IT界有所互動，而且也會就香港事務作交流，在爭取提名期間，大家都有互相了解，十分感激對方的鼓勵及支持。

選委界別是新增的界別，吳傑莊都指，可以獲得政商界舉足輕重的前輩支持，自己很感激，也很感恩，如果能夠進入議會，會靈活處理好政治、民生、經濟等議題，讓市民生活更安康，政府施政更加貼地和健康。

選委界別一共有51名參選人，詳細參選名單：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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撰文 : 傅流螢

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