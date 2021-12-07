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【好人好事】陳凱韻慷慨資助「惜食堂」獲嘉許　甘比謙稱：只是聊表一點心意

娛樂 18:50 2021/12/07

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惜食堂主席梁錦松、陳凱韻、惜食堂董事歐陽伯權合照。（左起）

劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比）在昨日（12月6日）出席惜食堂的「惜食餸愛．分餉十戴 感謝禮」。

甘比在今日（12月7日）於個人社交平台上載活動相片及寫上感受，首先稱：

我很慶幸被「惜食堂」邀請，參加佢哋今日舉辦2年一次的感謝禮，並接受「米仔感謝座」。

慷慨資助「惜食堂」的甘比續謙稱：

「惜食堂」除咗推廣環保、善用剩餘食物外，更會每天自家製作超過15,000份營養均衡的膳食，並拹助提供約9,000份其他膳食及食物包，免費給予社會上有需要食物援助的人士，尤其是基層人士。

能每年提供少少的資助俾佢哋，例如：大節日加餸、送禮物、帶「惜食堂」長者到我哋商場食飯等；只是聊表我的一點心意。

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最後她指現時社會經濟似較之前略有改善，但仍然有很多人需要幫助：

在疫情期間，由於開工不足或裁員，有需要食物援助的人士數目劇增；雖然近日情況有所改善，但有需要幫助的人士為數仍然不少，希望香港更多有善心的人士，伸出你們的援手，幫助這批需要食物援助的人士。

撰文 : TOPick柴犬出動

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