【即棄塑膠】調查指去年本港或棄置58.5億件膠餐具　環團促港府規管所有即棄餐具

▲ 疫情下港人多叫外賣。(Helga Vanthournout提供圖片)

疫情下港人多叫外賣，ADM Capital Foundation (ADMCF)今日發表《免廢外賣—香港管理外賣包裝的挑戰》研究，估計香港消費者在2019 年使用並棄置的即棄外賣包裝多達39億件。新冠疫情爆發令外賣風氣更盛。機構指，政府因應疫情實施檢疫措施和食肆限聚令後，本地酒店業及送餐平台的外賣訂單飆升超過50%。市場預測估計，外賣風氣將持續至疫情過後，而外賣包裝的垃圾量亦會繼續增加，形容香港快被即棄外賣包裝垃圾淹沒。

現時政府正建議立法分階段管制即棄膠餐具，關注團體ADM Capital Foundation發表《免廢外賣—香港管理外賣包裝的挑戰》研究，透過與商界、市民等不同持份者訪談日常外賣的習慣，估計在2019年有多達39.4億件即棄外賣食物盒及飲品杯被送到堆填區，其中83%是用以盛載熱食、熱飲。團體引述其他研究指去年外賣訂單激增3至5成，推算棄置量或可增至58.5億件。

報告作者Helga Vanthournout表示，香港使用較多使用發泡膠餐具，不單是因價錢便宜，更因為發泡膠適合去盛載熱食，故未能直接套用外地減塑方式。她指現行解決案有4種，包括回收、 自備容器、堆肥及循環再用系統，但循環再用系統所涉價錢最高，每個餐具要高達6港元，成本大多花在清潔與運輸上，而且較難執行；可降解餐具因要符合盛載熱食需要，涉特別物料，成本亦較高，且在生產過程上較其他方案產生最多溫室氣體，故亦不太建議。

她認為，回收與自備容器兩建議最可取，在各界有限度的參與下，料亦可減少即棄外賣餐具近一半的棄置量；又建議政府不應只立法規管即棄膠餐具，應同時規管所有即棄餐具，否則只會造成其他替代品棄置情況，另外，她又建議加強教育和鼓勵消費者及持份者參與、提供誘因鼓勵重用容器，多管齊下才可解決現時的問題。

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責任編輯：洪芷晴