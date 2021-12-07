【學生會風波】嶺大學生會認受性低或不獲校方承認　學生斥校方停代收會費致會員減少

▲ 嶺南大學指嶺大學生會認受性低，表明將來有機會拒再承認嶺大學生會。（資料圖片）

嶺南大學日前向全體師生發電郵指，嶺大學生會目前只有365名會員，佔全體學生人數不足1成，校方上月底促學生會在1個月內提交未來發展計劃，倘未獲校方滿意，校方明言或不再承認嶺大學生會，並暫停該會代表繼續參與大學相關事務委員會等。有候任學生會內閣成員質疑校方蓄意透過停止代收會費，以及在討論相關校政時圖架空學生會，促成今日會員人數少的局面；校方將於本月底再與學生會開會。

今年7月起，嶺大已宣布停止代收學生會費，此前已有多間本地大學陸續實施相關安排。嶺大昨日（6日）向師生發電郵表示，校方自上月中接獲約20宗學生投訴，關注嶺大學生會的認受性，校方了解後確認該會目前只有365名有效會員，佔全體學生4,500人不足10%，而最近一屆學生會換屆選舉有106人投票，當選內閣只獲當中的67票信任票。

嶺大在電郵續指，為維護大學及學生整體利益，大學管理層已於上月底與學生會會面，並要求該會在未來1個月內，處理認受性不足的問題，並提出學生會的未來發展方向。

倘結果不獲校方滿意，校方表明有機會不再承認嶺大學生會作為學生代表的角色，並暫停對該會提供的支援服務，以及暫停該會代表參與大學相關事務委員會。

今次並非首次有大學拒絕承認學生會角色，今年7月香港大學學生會評議會因通過哀悼7.1刺警案疑兇，其後遭校方強烈譴責，並不再獲校方承認其校內角色。參考嶺大學生會會章，最近一屆當選學生會幹事會候選內閣「翔曦」的投票人數比例，是符合會章要求的五分三（即6成）信任票，故屬合法選舉。

嶺大學生會幹事會候任外務副會長羅芷澄認為，會員人數少是校方蓄意造成的局面，形容校方早前停止代收會費是「絕對有影響」，本身是臨時行政委員會成員的她亦透露，校方最近也未有邀請該會代表開會，便直接推出相關學生政策，質疑校方企圖循不同方法架空學生會，加上學生對社會關注減少，參與校政意願不斷下降等，也令會員人數減少。

羅芷澄坦言，目前對學生會前景感不樂觀，日後希望透過舉辦本土文創周、哲學周及邀請獨立音樂樂隊表演等不同活動吸引學生成為會員。

對於有指校方停代收會費的做法是打壓學生會在先，嶺大回應詢時稱，內部電郵已清楚表明冀學生會提高認受性，沒有其他補充，未有進一步解釋考慮不再承認該會的理據，以及會員人數、投票人數多高才符校方期望等。

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責任編輯：馮琪雅