【學生會風波】嶺大指學生會認受性不足　或不再承認地位

▲ 嶺南大學指嶺大學生會認受性低，表明將來有機會拒再承認嶺大學生會。（資料圖片）

嶺南大學自7月起停止代收學生會費，嶺大日前向全體師生發電郵指，嶺大學生會目前只有365名會員，佔全體學生人數不足1成，校方上月底已約見學生會，要求在1個月內提交未來發展計劃，倘未獲校方滿意，校方明言或不再承認嶺大學生會，並暫停該會代表繼續參與大學相關事務委員會等。

嶺大昨日（6日）向師生發電郵表示，校方自上月中接獲約20宗學生投訴，關注嶺大學生會的認受性，校方了解後確認該會目前只有365名有效會員，佔全體學生4,500人不足10%，而最近一屆學生會換屆選舉有106人投票，當選內閣只獲當中的67票信任票。

嶺大在電郵續指，為維護大學及學生整體利益，大學管理層已於上月底與學生會會面，並要求該會在未來1個月內，處理認受性不足的問題，並提出學生會的未來發展方向。

倘結果不獲校方滿意，校方表明有機會不再承認嶺大學生會作為學生代表的角色，並暫停對該會提供的支援服務，以及暫停該會代表參與大學相關事務委員會。

包括嶺大在內，多間本地大學早前陸續宣布停止代收學生會費；今次並非首次有大學拒絕承認學生會角色，今年7月香港大學學生會評議會因通過哀悼7.1刺警案疑兇，其後遭校方強烈譴責，並不再獲校方承認其校內角色。

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責任編輯：馮琪雅