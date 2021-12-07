【安心出行】無家者豁免掃碼須攜證明書　社協指400個案需一星期完成審批

▲ 所有食肆本周四（9日）起須用安心出行。（資料圖片）

食肆等18類表列處所，本周四（9日）起須用強制使用「安心出行」，15歲以下青年、65歲以上長者、殘疾人士及獲認可人士可填表格代替。食環署副署長黃淑嫻今日較早透露，己就獲認可人士與提供這類服務機構跟進，落實安排後，政府會盡快予機構向接受他們服務的有關人士發出證明書，當進入處所就可以出示證明書。

據了解，政府今日將向相關社福及服務機構發放豁免證明書式樣。第三類豁免人士如無家者，需隨身攜帶證明文件，以此進入處所時豁免使用「安心出行」掃碼。

▲ 社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片/冼偉倫攝）

社區組織協會副主任施麗珊表示，暫時未收到政府正式的證明書樣式。機構目前恆常服務的無家者約有400人，相信當中有六、七成人士（即200餘人）無智能手機，認為他們可能有較為迫切的需要。她指若收到政府正式豁免證明書信件，就會安排外展行動向無家者作登記及發出證明書，相信最快一個星期可以完成審批和派發，「不過個別露宿者會轉移地方，可能一時之間搵唔到。」

施麗珊指，現時天氣較冷，除無家者之外，無智能手機的基層都有進入餐廳的需要，盼政府可以同樣豁免相關人士。她認為，機構本身有相關個案資料，相信不會出現濫發情況。

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記者：袁澍