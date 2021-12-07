【除夕倒數】港鐵除夕夜全線尾班車延後1小時　周六起連續4個周末加強列車服務【附班次詳情】

港鐵宣布，全線列車(機場快線及迪士尼線除外)將會在除夕夜(31日)延長服務時間1小時。同時本周六(11日)起連續4個周末，連同冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期加強港鐵列車服務。

港鐵指，為配合除夕夜多項倒數活動，市民外出慶祝，全綫列車當日將會延長服務時間，尾班車將延後1小時。同時本周六起連續4個周末，連同冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期加強港鐵列車服務。有關安排合共額外增加超過6,480班車。

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本周六至2022年1月2日期間，荃灣綫和觀塘綫在加強服務後，班次最頻密時維持2分多鐘一班車；冬至、平安夜及除夕夜當天，港鐵列車會在下午起加強服務，以配合乘客需要。

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責任編輯：蘇文軒