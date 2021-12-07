【新冠疫苗】中大指打復必泰產生中和抗體較科興顯著高　許樹昌：打科興半年後應打第3針

▲ 中大指打復必泰產生中和抗體較科興顯著高，許樹昌指應打3針科興才視完成接種（資料圖片）

全球正持續接種新冠疫苗，以抵抗新冠變種病毒威脅。中大醫學院就本港提供2款疫苗所產生的抗體作出研究，發現市民在打針半年後，接種復必泰疫苗者近8成人仍有5成保護效能，不過打科興者則只有16.3%人達相若水平；領導研究的港府專家顧問許樹昌建議，接種2劑科興者，於半年後應接種第3劑才視為完成接種，但強調其研究亦指出，2劑科興比2劑復必泰更有效保護市民減染疫重症風險。

中大團隊在今年3月分別在中大醫院、九龍灣體育館及威爾斯親王醫院的社區疫苗接種中心，招募726名18至79歲接種兩劑疫苗的市民參與研究，當中接種科興和復必泰各佔約一半。

研究發現，打復必泰者在打針一個月後，體內中和抗體水平仍高達251.6，但打科興者則只有69.45，兩者相差逾3倍半；團隊續分析出，前者有79.6%人在打針半年後仍錄得5成保護效能，惟後者則只有16.3%人達到相若水平。研究報告已刊登於學術期刊《Respirology》。

許樹昌表示，目前沒有數據指最低中和抗體水平可免感染，「但愈高就愈好」，認為接種2劑科興者，於半年後應接種第3劑才視為完成接種，他強調，參與研究者為18至79歲人士，暫不會對未成年人士作相同建議；被問到相關人士日後是否要每半年補打一針，他料明年底會有新一代疫苗推出，冀屆時不用再永續打針。

他又強調，研究同時指出接種2劑科興產生T細胞，較打比2劑復必泰更顯著，相信打科興甚至更有效保護市民減染疫重症風險。被問到會否建議長者打復必泰，他指要尊重個人意願，部分長者或擔心復必泰會產生較大副作用，「如果純粹睇中和抗體，就肯定BioNTech嬴」。

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記者：鄧凱文