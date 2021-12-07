【反中亂港】鄧炳強斥羅冠聰圖發表詆毀言論　會依法追究刑事責任

▲ 鄧炳強稱，依法追究犯人刑事責任，確保法律制裁。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強撰寫網誌，點名前立法會議員羅冠聰，企圖在美國策劃、以「民主」作包裝的對抗中國會上，發表詆毀中央和特區政府的言論，散播政治謊言，強調會依法追究刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。

鄧炳強形容羅冠聰為「『走佬』潛逃的反中亂港分子」，直言羅冠聰背棄香港，行為羞恥，多次發表仇中言論，挑動大眾對中央及特區憎恨，又發表煽動分裂國家及顛覆國家政權言論，涉違港區國安法。

他續指，不少年輕人受「此等卑劣無恥之徒」煽動，作出違法行為而被捕，正面對牢獄之苦，但羅冠聰卻西方國家庇護，在主子給予的虛假光環下，逍遙自在地生活，批評羅冠聰之流爭取政治紅利，甘心做外國政府和政客的傀儡。

鄧炳強又指出，羅冠聰煽動選民無視立法會選舉，對香港選舉作出抹黑和違法呼籲，涉嫌違反選舉條例，也可能違反港區國安法，強調會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。他又呼籲，「為了不讓這班無耻之徒得逞」，選民應投票選賢任能。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：陳宛彤