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【防疫措施】政府：考慮擴至18類處所　未打疫苗或不能入餐廳堂食

社會 21:07 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

現行社交距離措施延長兩周至12月22日，進入食肆及表列處所須用「安心出行」。（資料圖片）

政府今日（7日）宣布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，直至12月22日為止。政府亦考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍，推動市民接種疫苗，以進一步加強本港對抗新冠肺炎的防疫屏障。

政府昨日（6日）已公布，所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的餐飲業務及表列處所，必須使用「安心出行」流動應用程式的相關安排，並相應調整餐飲業務的運作模式。（詳情即看【下一頁】）至於其他現行社交距離措施則維持不變。

食物及衞生局發言人表示，新冠肺炎的變異病毒株包括最新的Omicron在全球急速擴散，必須嚴陣以待，採取嚴謹的防疫措施，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，以達致「動態清零」的目標。

政府正密切留意疫情發展。如果情況發展至需要持續大幅提升疫苗接種率以保護香港全體市民，尤其是長者，以及確保特區與內地風險一致，以繼續維持「通關」基本條件，政府將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所。

【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事

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責任編輯：李榮忠

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