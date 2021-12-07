【強制檢測】20個指明地方納強檢　包括尖沙咀君怡酒店

▲ 20個指明地方納強檢，包括尖沙咀君怡酒店。（資料圖片）

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士，須於12月9日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有11個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

另外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何在11月30日至12月7日期間曾身處香港九龍尖沙咀金巴利道28號君怡酒店超過兩小時的人士

任何在12月6日下午1時至下午3時期間曾身處香港中環康樂廣場1號怡和大廈地庫 LG9 BaseHall 的人士

任何在12月6日下午1時至下午2時期間曾身處香港九龍油麻地彌敦道301-309號裕華國貨的人士

任何在12月5日中午12時至下午5時期間曾身處香港九龍旺角彌敦道760號聯合廣場2樓百好名宴的人士

任何在12月4日下午6時至下午11時期間曾身處香港九龍尖沙咀加拿 分道46號地下7-8號鋪永年士多的人士

任何在12月4日下午1時至下午6時期間曾身處香港九龍旺角豉油街50號富達大廈地下5號鋪新澳餐室的人士

任何在12月3日上午10時至下午3時期間曾身處香港灣仔告士打道7號入境事務大樓7樓入境事務處的人士

任何在12月2日下午6時至下午11時期間曾身處香港九龍尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈地下5號鋪紅茶的人士

任何在12月2日中午12時至下午5時期間曾身處香港九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE L12東海薈•拉斐特的人士

任何在12月1日上午9時至下午2時期間曾身處香港九龍紅磡黃埔花園奇妙坊（第1期）地下 G7A，7B 及7D 號鋪祥榮餐廳的人士

任何在11月30日下午6時至下午11時期間曾身處香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心3樓A及B單位稻香漁港市集的人士

B. 屬再次檢測的指明地方

任何在11月4日至11月19日期間曾身處香港中環畢打街20號會德豐大廈10樓花旗銀行（會德豐分行）超過一小時的人士

任何在11月18日下午6時至下午9時期間曾身處香港九龍九龍灣偉業街33號德福廣場2期6樓603號鋪金滿庭的人士

任何在11月18日上午11時至下午1時期間曾身處香港中環威靈頓街97號地下 I 號鋪尚樓餐廳的人士

任何在11月17日下午8時至下午10時期間曾身處香港九龍尖沙咀加拿分道40–46號香檳大廈地下6號鋪杏的人士

任何在11月17日中午12時至下午2時期間曾身處香港中環干諾道中21–22號華商會所大廈地下至1樓譚仔雲南米線的人士

任何在11月24日至11月27日期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25–71）的人士

C. 其他（已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

任何在11月24日至12月7日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士

香港新界元朗丈量約份第115約南邊圍地段239號地下╱丈量約份第115約地段第102號A分段第1小分段地下遵道幼稚園

香港新界荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園

香港灣仔愛群道40號地下穆斯林幼稚園

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責任編輯：李榮忠