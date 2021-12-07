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【瀕危物種】瀕危三脊棱龜4年前被旅客走私來港　上月底獲安置到瑞士保育

社會 21:54 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

三脊棱龜是瀕危物種。(嘉道理農場暨植物園 fb)

嘉道理農場暨植物園表示，已在上月底安排10隻屬瀕危物種的三脊棱龜到瑞士安置，參與教育和保育繁殖計劃。

2017年4月，香港海關在一名來自孟加拉的26歲男子的行李中，查獲了98隻屬瀕危物種的三脊棱龜和30隻同屬瀕危物種的其他龜種，之後的4年半一直由嘉道理農場暨植物園照顧相關龜隻，並尋找適合的安置，最後於上月23日安置於瑞士埃米斯中心（Centre Emys）參與教育和保育繁殖計劃。

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龜隻前往瑞士前已由獸醫進行健康評估，確保牠們的身體狀況適合運輸，符合國際航空運輸協會的活體動物規定，經過18個小時的飛行抵達瑞士的機場，由埃米斯中心工作人員接收。

農場指，該中心在歐洲致力推動公眾教育，數年前亦曾接收過5隻由海關充公、罕有的黑池龜；又感謝歐洲龜鱉生存聯盟穿針引線促使構合作，使此次安置圓滿成功。

三脊棱龜屬於陸生動物，野外的棲息地包括喜馬拉雅山山麓的特萊，印度東部和孟加拉的低地和山中部的原生林，被世界自然保護聯盟紅色名錄列為「瀕危」物種，意味若目前的威脅繼續存在，野生三脊棱龜在20年內瀕臨滅絕。法例禁止任何國際間的三脊棱龜商業交易活動。

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責任編輯：蘇文軒

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