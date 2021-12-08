【專訪】房協跨部門拓展居家安老策略　CEO陳欽勉：創新是房協DNA之一

▲ 房協近年積極推動居家安老，最新成立跨部門新團隊「政策研究及業務創新組」。（梁偉榮攝）

香港房屋協會近年積極推動居家安老，最新成立跨部門新團隊「政策研究及業務創新組」，獲注資200萬元種子基金，試行研發樂齡科技設施，長遠發展跨代共融社區。

房協行政總裁陳欽勉接受專訪稱，房協作為香港的「房屋實驗室」，創新是機構基因的一部分，故有必要引入「催化劑」，刺激同事提出嶄新意念，再付諸實行，提高工作滿足感。

房協管理轄下多條出租屋邨，均於上世紀60至70年代興建，居民日漸年長，60歲以上銀齡族佔所有居民四成；房協需向居民提供更多支援服務，協助長者居家安老。為了引入新科技、推動業務創新，房協去年新成立「政策研究及業務創新組」，團隊由4人組成，旨在推動跨部門合作，加強研究能力，推動房協開發新業務，也推出創新服務。

房協行政總裁陳欽勉接受本報專訪，指過去兩年疫情襲港，揭示香港有必要應用科技，解決社區及居民需要，亦要改良機構工作流程，「可是若引入新科技，成本開支或較昂貴，同事就有顧慮。」於是他在機構內部調動資源，組成「政策研究及業務創新組」，並注資200萬元成立種子基金，讓新團隊透過申請撥款來引入新科技設施，「這基金的作用，可讓試驗項目先撻着火，先行先試；假設成功，日後可轉化成恆常開支預算。」

他舉例，新團隊已展開多個工作項目，例如促進各部門試用航拍機，檢測大廈外牆及水管，加強保養維修及管理大廈；也加強應用物聯網，陸續於屋邨供水喉管安裝感應器，透過持續監測氣壓，減低爆喉機會。他預計房協日後將推出更多新項目，主要涉及引入樂齡科技設施，也鼓勵同事激發更多創意方案。

至於建設關懷社區，也是房協工作目標之一，今年成立跨專業團隊「房協友里」，約80人組成，包括社工、職業治療師和服務主任，為屋邨居民提供社區支援服務，「這涉及到居家安老、屋邨管理業務，透過整合資源後，有助調配社區的非政府機構，服務屋邨居民。」他期望透過「房協友里」推動跨代共融，團隊今年舉行過節日家訪、各種義工活動及長者運動日，幫助銀齡族於熟悉環境下居家安老。

展望未來發展策略，陳欽勉稱房協期望發展「跨代共融社區」，例如東區明華大廈完成第三期重建後，會在出租屋邨以外，再引入「長者安居樂」項目，讓社區容納各種年齡層，使居民產生更多互動，有助社區添上活力和色彩。房協本年度夥拍中大進行研究，將借鏡海外跨代共融設施，總結經驗，審視能否引入本地發展。

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記者：吳卓峰