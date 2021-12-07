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【MOOV Live】Edan+Jer+教主+Ian唱跨年代金曲向前輩致敬　姜濤首度現場公開新歌【多圖】

娛樂 22:23 2021/12/07

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Edan+Jer+教主+Ian唱跨年代金曲向前輩致敬。

由MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui（呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、 Jer Lau（柳應廷）及姜濤演出的一連兩場音樂會《MOOV LIVE：Music On The Road》，今晚（12月7日）假香港會議展覽中心舉行首場演出。

今次是MIRROR六位成員合體演出，當中有成員獨唱，也有合唱部分，歌曲除MIRROR及成員作品，也有翻唱不同年代經典。

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【MOOV LIVE】MIRROR六子會展開騷　鏡粉應援物放滿會場場面墟冚【多圖】

開場時AK以背心裝登場，唱完《黑之呼吸》後就表示也是自己負責做開場白，主要是唱炒熱氣氛的歌曲，然後他指最近有一首爆紅歌曲與「地球」有關，當大家以為是《倒轉地球》，他卻接下來唱出五月天的《離開地球表面》。

之後姜濤戴著Cap帽出場，與AK唱快歌《Coming Home》，二人在台上鬥舞。

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Ian出場首先唱出古巨基《大雄》；其後Edan自彈自唱 《my apple pie》, 教主也獻技，首次以帶鋼琴彈唱《不可愛教主》。

緊接Ian與Jer一同彈結他合唱《Shallow》，而姜濤又與Ian合唱《Lonely》。一輪合唱後，由Edan獨唱《小諧星》，之後Anson Lo出場「登神合體」一同鬥舞。

Jer再唱出《聽風》、《勿念》，當唱出《砂之器》時，身後屏幕出現「原諒我」和「對不起」歌詞。然後Jer 與Edan再接力合唱《E先生連環不幸事件》後，以不同歌曲組成高潮。

舞曲掀高潮

AK邀來嘉賓，是曾一同寫歌《黑之呼吸》的ONE PROMISE成員天衡，台下觀眾大力拍掌支持。

之後姜濤再出場，並首次唱出新歌《鏡中鏡》。

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其後舞曲環節再度掀高潮，Lokman驚嘉登場跟AK合唱；之後教主唱新歌《Megahit》,並帶領全場一同唱「uh oh uh oh」。

姜濤以白馬王子造型 ,唱出一連串金曲medley, 如陳百強《等》、許冠傑《浪子心聲》、林子祥《分分鐘需要你》，向前輩歌手致敬。

姜濤坦言話初出道時覺得這些歌曲老套，但現在覺得要向前輩學習，他又表示最近看了一套電影，接著就唱出梅艷芳《夕陽之歌》，並高叫大家加油。

他說：「如果無佢哋就無呢個樂壇，最近呢3年嚟，坦白講，嗰啲歌我係完全唔鍾意，因為覺得好老土，但入咗行之後，我覺得有份責任將廣東歌帶出香港。我想藉住呢幾首歌同年輕人講，我哋永遠要向前輩學習，將佢哋精神傳承落去！」

最後六子再度出場，並大合唱《CIAO》及《我的快樂時代》作結。

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記者：陳淑霖

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