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【安心出行】周四起進入理大體育場所須用安心出行　港大學生到體育中心考試均受限

社會 22:36 2021/12/07

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周四（9日）起進入理大運動場所者，必須使用「安心出行」。（資料圖片）

強制使用「安心出行」範圍將於周四（9日）起擴大至食肆及體育處所等，有大學配合相關安排，周四起進入香港理工大學運動場所，以及香港大學何世光夫人體育中心的人士，亦須使用「安心出行」。

理大表示，為配合政府最新防疫措施，由12月9日起，任何人進入理大運動場所前，必須使用「安心出行」掃描場地二維碼，並在逗留期間遵守現行防疫措施。理大學生事務處昨日（6日）已向師生公布有關安排。

港大考試事務處今日（7日）下午亦向學生發電郵宣布，因應政府政策，12月9日起，除65歲或以上或15歲或以下人士、殘疾人士及其他獲政府或政府授權機構認可人士外，其他人進入何世光夫人體育中心，均必須使用「安心出行」，否則將不准進入體育中心；考試事務處建議考生提早30分鐘到場，以預留足夠時間完成掃描程序。

港大回覆表示，據政府公布安排，受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管處所已擴展至體育處所及健身中心，包括香港大學的何世光夫人體育中心，因該中心為大學其中一個考試場地，故大學以電郵通知所有學生進出該場地須遵守政府最新的防疫安排。

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責任編輯：馮琪雅

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