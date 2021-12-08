【港人好故事】面對收地遷廠人心不變　3代傳承因心懷使命

▲ 合豐鑄鐵廠現正由第三代接棒，第二代傳人陳安祥（左）已將大多工作交予兒子陳匯璋（右二）一輩。（陳國峰攝）

創業難，守業更難，難不在於人離心異，難在「發展」二字非人力可阻。合豐鐵工廠位於元朗唐人新村，是有近60年歷史的家族企業，至今傳承3代，為香港大小街道鑄造生鐵渠蓋；面臨政府收地發展，鐵廠眾人或將告別陪伴成長的鑄鐵工場。

在香港做鐵廠「太子爺」，辛勞之餘難言富貴，第3代傳人陳匯璋堅信傳承家業是使命，大學畢業後與3位表兄弟接棒，「係辛苦，係危險，當年試過差啲整盲自己，但點都要幫屋企。」其父陳安祥此時補上一句，「我老豆教落㗎，兄弟齊心，何愁大事不成！」

合豐鐵工廠起源於一個「獅子山下」故事，創辦人陳深當年帶着1毫由內地來港，由打鐵學徒開始，後來與眾表兄弟在牛池灣開了一個小鐵廠，一路發展順利，於1963年搬到元朗唐人新村，成為現時的合豐鐵工廠，專營生鐵渠蓋鑄造，巔峰時期有約70名員工同時開工，千度高溫鑄出的渠蓋，現時仍可見於本港各大街道。

至於第2代傳人陳安祥，每天仍在鐵廠「鎮場」，縱然白髮蒼蒼，但中氣尤在，憶述往事如言昨日，思緒清晰。他憶述年幼時曾出去「闖」過，做過不少工種，在80年代尾仍決意回廠繼承祖業，「啲阿哥年紀大嘛，自然要返黎，同表兄弟一齊傳承，老豆教落︰『做兄弟要齊心，不愁大事不成！』」

90年代香港產業結構轉型，製造業難以生存，陳安祥毅然為鐵廠帶來改變，將製作工序搬上內地，唐人新村的廠房從此不復熱鬧，沒了千度融爐、沒了人聲鼎沸，只有家族數人和少量員工留港負責打磨和維修工作。惟由始至終，陳安祥亦沒想過放棄廠房，除方便和本地建造商溝通，亦希望守住父親傳下來的一切。

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陳氏第3代接棒時，鑄鐵廠的工作環境已非「烽煙四起」的戰場，陳安祥的兒子陳匯璋雖然自中學起便到鐵廠幫手，但負責的多為文書工作。他大學修讀社會學科畢業後，亦步上父親後塵，做過文員，最後還是回到鐵廠，「家族生意要人傳承嘛，自然要返黎」，數十年過去，回應還是一樣，屬於陳家的家族精神還在。

在香港做鐵廠「太子爺」絕非優差，難以大富大貴之餘，工作間更充滿危險。陳匯璋分享指，他其中一份工作，就是合作將紮好的鐵綫搬運，「曾經搬運時不小心鬆了手，鐵綫回彈割傷了眼球下數毫米，當時以為無事，繼續搬，豈知原來隻眼已經流緊血，老豆都嚇親。」

雖然辛苦，但陳匯璋視其為一種幸運，「辛苦就一定辛苦，但我們已經比很多人幸運，因為有流傳下來的祖業，是屬於我們的使命，是我們幸運的地方，亦是我們自豪的地方……傳到落我第3代，發揚光大唔敢講，但起碼要守好家業。」

陳氏三代植根鐵廠，廠房只是一個載體，重要的是精神。陳深留下一份堅毅的「獅子山下」精神、第2代陳安祥留下一份承擔、第3代陳匯璋除傳承祖上美德，更多了一份樂天知命，三代傳承均為做好鐵廠。

然而，唐人新村今年獲改劃用途，作其他發展，合豐鐵工廠將無法續租，需要遷離。陳安祥和陳匯璋雖然不捨，但仍無可奈何。他們透露政府曾建議將他們安置到工廠大廈，但他們指生鐵太多太重，根本無法放於工廠大廈加工。

二人又指，政府的賠償額不足以讓他們搬遷至同樣大小的露天場地繼續營運，「我們明白要發展，我們亦不打算做刁民，我們只想有地方繼續做鐵，將祖上留下的所有，再傳給下一代。」他們表示，希望政府可再與他們溝通，讓他們可在適合的土地繼續工作。

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記者：陳梓蔚