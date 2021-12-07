【國安教育】概覽僅少數官校列國安教育小組　教育局指所有學校已成立小組或委任專員統籌

▲ 全港中小學課程陸續滲入國家安全教育。（資料圖片）

全港中小學課程陸續滲入國家安全教育，據最新出版《中學概覽》，本報統計約7校列明學校管理架構包含國安教育統籌小組，僅少數官校有份，教育局今日（7日）表示，根據資料顯示，學校包括所有官校，均已按照局方指引及校本情況，在不同範疇制定措施，包括設立工作小組或委任專責人員，統籌及落實與維護國家安全及推展國家安全教育相關工作。

教育局回覆指，學校概覽輯錄學校的班級結構、學校特色及教學規劃等基本資料，學校可因應校本情況提供相關資料。局方會透過不同渠道，跟進個別學校落實相關措施的具體情況，並按需要提供支援。

早前有政府消息人士指，學校「原則上一定要成立小組或委員會」，倘學校未有設立，局方會向該校了解其原因。

據教育局今年2月發出國安教育指引，學校可按校本情况成立國全教育相關工作小組或委任專責人員負責統籌和協調工作，據昨日（6日）出版的《中學概覽2021/22》，今年至少7間學校列明學校管理架構包含國家安全教育統籌小組，另有約20間學校列明將會推行國安教育，其中有學校會在校本課程、周會及班主任課中教授。

至少7間學校於中學概覽「學校管理架構」一欄列明已設立相關工作小組，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅