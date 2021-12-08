【新冠肺炎】今日無新增個案屬過去一個月再錄零確診　另有6旬漢檢疫確診疑屬復陽個案

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（8日）沒有新增確診個案，屬11月8日至今再錄零確診；至今本港個案累計仍為12,472宗，包括12,471宗確診個案和一宗疑似個案。

另外，中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，個案涉及一名61歲男病人，居於尖沙咀金巴利道28號君怡酒店。他乘搭航班QR818於11月16日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，於指定檢疫酒店荃灣香港遠東絲麗酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。

病人沒有出現病徵，並於11月30日完成強制檢疫後入住君怡酒店。他12月6日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。他於5月18日及6月17日於內地接種兩劑國藥。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年9月曾於加納確診感染2019冠狀病毒病。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。中心正與加納衞生當局跟進。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

政府昨日（7日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處20個指明地方的人士，須於12月9日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看：【下一頁】

入境事務處昨日表示，處方接獲衞生防護中心通知，一名市民於12月3日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓七樓，其後初步確診新冠肺炎。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津