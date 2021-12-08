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【梅艷芳】梅媽坦言後悔縱壞長子　向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係

娛樂 10:20 2021/12/08

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已故樂壇百變天后梅艷芳的胞兄梅啟明在上周入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，因此指電影《梅艷芳》未得其同意使用有關商標，要求投資該片的安樂電影公司對其損失作出賠償。

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不過，一向撐兒子的梅媽覃美金今次卻罕有公開反對兒子，指梅啟明控告電影公司是自把自為，大鬧兒子「財迷心竅」，更發出聲明稱梅啟明入稟法院向安樂索賠與自己完全無關。

【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子

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後悔縱壞兒子

在網台主持節目《D100娛限奶媽》的資深傳媒人潘小文，昨晚（12月7日）在節目稱與梅媽通過電話，梅媽表示後悔當日縱壞兒子，透露約在今年年中知道梅啟明出軌「包二奶」後，覺得兒子太過不長進、太揮霍無度，於是決定「閂水喉」不再給錢梅啟明，實行「經濟封鎖」。

對於梅啟明入稟高等法院告安樂電影一事，潘小文指梅媽稱當日電影公司在籌拍《梅艷芳》時邀她任顧問，而梅媽亦沒有向電影公司提出索取金錢，最重要是要求影片不可有侮辱梅艷芳的內容在片中出現。

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聲言斷絕母子關係

至於《梅艷芳》此片，梅媽因現時住院休養未能觀看，不過知道外間因此片而再勾起對愛女梅艷芳的懷念，為此感安慰並感謝電影製作團隊，表示日後出院會入場欣賞此片。

另外，因為住院休養的梅媽拒絕梅啟明探訪甚至直接溝通，因此梅媽透過潘小文在節目向梅啟明發出最後通牒，表示如果他堅持向電影公司採取訴訟行動的話，將與梅啟明斷絕母子關係。

撰文 : TOPick柴犬出動

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