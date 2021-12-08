【裸辭文化】兩兒臨近年尾先後裸辭　退休港爸憂心：點解唔搵咗工先辭職？

▲ 港爸不解為何兒子不先找工作才辭職。

近年愈來愈多人因為工作壓力或人事關係而選擇「裸辭」，有退休港爸在網上討論區指，臨近年尾兩名兒子先後決定裸辭，令他很擔心，雖然兩子均有儲蓄，但他憂慮在現時的經濟環境下，兩人過年後也未必即時搵到工，不解他們為何不找到工作才辭職。

這名退休港爸在「香港討論區」發帖，他指出，自己今年剛退休，向來有儲蓄習慣，加上有退休金，與太太的生活不成問題。兩名兒子已經成年，並已畢業工作數年，雖然不算高薪厚職，但都也是有前途的工作。

然而，大仔因為與上司關係不佳，處處遭為難，上月決定辭職，現時正在尋找工作。

我哋兩公婆都認為，如果工作唔開心，屋企又唔係缺錢，辭職沒有問題（當然不是裸辭會更好）。

兩仔先後裸辭

不料，細仔日前亦告知，因為工作壓力大，而且「魚唔過塘唔肥」，做完這個月就會裸辭。細仔更指，裸辭可令尋找工作更有彈性，叫兩老不用擔心。港爸知道兩子均有積蓄，但他擔心現時經濟環境不佳，

擔心佢哋兩個過咗年都未搵到新工作，點解後生唔搵咗工作才辭職呢……

不少網民都勸喻港爸「睇開啲」，認為「仔大仔世界」，讓兒子們選擇自己的路，別把自己一套強加他們身上。有人亦認為，兩老已有退休生活準備，才可令兒子無後顧之憂去衝。不過，有網民亦提醒港爸要「保住自己的錢」，擔心港爸家中會多了兩名啃老隱青。

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責任編輯：王明芳