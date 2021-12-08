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【倫常慘案】慈正邨46歲母親切肉叉捅死24歲女兒　警改列謀殺案

社會 10:18 2021/12/08

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黃大仙慈正邨正和樓前日（6日）發生倫常慘案，一名46歲姓楊母親涉持刀襲擊其24歲姓陳女兒，傷者腹部受傷昏迷送院，延至昨日（7日）不治。警方將案件改列為謀殺，並落案起訴楊婦，案件將於今日（8日）在九龍城裁判法院提堂。

【傷人案】黃大仙46歲母親涉持刀刺傷女兒腹部　傷者昏迷送院。詳情即看：【下一頁

黃大仙慈正邨一名母親涉持切肉叉襲擊女兒，傷者腹部受傷昏迷送院，延至昨日（7日）不治。

案情指，警方當日凌晨約3時接獲案發單位鄰居報案，指在黃大仙慈正邨正和樓一單位聽到陳女呼救及發現她受傷。警方趕赴現場，發現一名24歲女子腹部受傷，她昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。人員經初步調查後，在上址拘捕一名46歲姓楊女子，涉嫌傷人。

其後，該名24歲女子於昨日凌晨2時50分被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。警方檢獲一支切肉叉，懷疑與案有關。警方落案暫控該名46歲女子一項謀殺罪，案件於今日在九龍城裁判法院提堂。警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。

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記者：黃穎津

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