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【離奇猝死】16歲少年玩鬼屋倒地不醒　突發心臟病急救不治當場猝死

醫生診症室 11:12 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名16歲少年玩鬼屋期間突然猝死。

馬來西亞日前發生一宗罕見意外，一名16歲少年玩鬼屋期間突然失去意識，經急救後回天乏術，當場死亡。當局初步研判其死因為心臟病發，而事發的現場影片可見整個過程不到3分鐘。

綜合外國媒體報道，馬來西亞彭亨一名16歲少年偕友人到當地著名遊樂場的鬼屋玩耍期間，在尖叫音效聲強烈的環境中突然倒地不起。現場人士嘗試呼喚他，但少年毫無反應、臉色蒼白，於是眾人抬起他離開鬼屋，到空氣較清新開揚的地方再施行急救。惟少年仍然未有恢復意識、手腳癱軟，經搶救後最終不治身亡。

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最新影片：

經屍檢發現，少年本身有「心臟穿破」（Heart perforation）的問題，但尚未清楚死者本人，或其家人是否知道死者生前有相關病情。當局初步研判，少年死因或與「章魚壺心肌症」（Takotsubo cardiomyopathy）有關，而詳細死因有待進一步確認。

「心碎症」可致心臟衰竭

據本港心臟科專科醫生陳良貴早前接受TOPick訪問時指，「章魚壺心肌症」又被稱為「心碎症後群」，因為患者患病時左心室底部與心尖部份的收縮比例不一，形狀似章魚壺而命名。陳醫生表示，患者一般會出現整個心室無法正常收縮，只有底部過度收縮，及中部至心尖部分卻不協調擴張，導致左心室形成似章魚壺的形態。

一般患者會感到很大壓力、呼吸困難、心胸翳悶、胸口疼痛、頭暈、冒冷汗，甚至噁心等類似急性心肌梗塞的徴狀，若然不及時檢查及治療，有可能因心室顫動而猝死。同時一旦心臟缺乏彈性，就難以將血液送到身體各處，無法維持身體各器官的血液供給，導致心臟腫大，隨時引發心臟衰竭。

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責任編輯：羅嘉欣

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