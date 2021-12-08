【全民造星IV】B組落敗Sica被淘汰網民暴動　質疑失準方方「永續」晉級30強資格

ViuTV《全民造星IV》昨晚（12月7日）來到40強的最後一場對戰，梁祖堯領軍的B組五場落敗三場，需要淘汰多五名成員。網民對於阿祖的決定大表不滿，「執生王」Sica（何洛瑤）慘被淘汰惹網民在討論區洗版，而被封「累街方」的方方（方芷欣）失準累隊友淘汰後，仍然能成功晉級30強，再惹網民反感。

《全民造星IV》昨晚播出第三回合小組賽的最後一場演出，由A1組的Marf（邱彥筒）、CK（黃斯琪）、Win Win（楊安妮）及So Ching（蘇芷晴），對上B2組的Gao（沈貞巧）、阿Mic（周卓盈）及Alice（許寶恆），獻唱指定項目《救命歌》。

兩隊均獲評判盛讚，但最後由A組以五盞藍燈勝出，B2組在死亡名單上的阿Mic即場淘汰。

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B組再額外淘汰5人

由梁祖堯擔任導師的B組在五局對戰中，敗給許廷鏗領軍的A組三局，所以需要再額外淘汰多5名成員。

阿祖在隊員中挑選了Liu哥（廖雪蕎）、Ana（羅安娜）、阿杰（周芷慧）、Zoe（余潔滢）及Sica（何洛瑤），B組只得10名成員成功晉級30強，在下輪對戰有20名成員的A組需要再加把勁。

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網民不滿飛走Sica

不過對於B組的淘汰名單，網民非常有意見，尤其在宣布Sica需要離開後，在討論區更引來「網民暴動」。

其實當時Sica在海選及第一輪淘汰賽時，未被評判、導師及觀眾看好，阿祖更是被逼接下她當組員。

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Sica執生能力高

但在之後的演出，Sica一直突破自己，給大家看到她不同的面向和進步空間。

在演出《Come on, Bad boy!》時不慎以跪地姿勢跌落樓梯，Sica仍保持鎮定，顯出其超高的「執生」能力，更獲要求高的花姐（黃慧君）大讚。

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阿祖再成眾矢之的

另外，被阿祖點名挑選的組員中，網民亦為Liu哥、阿杰及Ana大感不值。

因為3名成員均來自B組第三輪小組賽的勝出隊伍，為B組打勝仗兼且表現不錯，但最後仍慘成棄將被導師淘汰，令阿祖再度成為眾矢之的。

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而在最後一局敗給了A組而被淘汰的阿Mic，網民亦為她大感不值。

節目中見阿Mic表示對自己的演出感到疑惑，阿祖覺得她心態未準備好所以決定把她淘汰掉，但其實阿Mic一直為組員付出、教導隊友Alice唱歌，最後卻被淘汰，亦有「打完齋唔要和尚」的感覺。

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方方「永續」順利晉級

具觀眾緣的參賽者被淘汰引惹網民起哄，同時令網民反感的成員卻一直「永續」同樣引起各種聲音。

「重讀生」方方在《無忘花》的演出失準令隊友Hannah（陳玉幸）慘被淘汰，但她卻繼續晉級，未得觀眾觀心的Rapper Karen（余嘉熙）仍然留下亦同樣引來網民狂鬧。

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Sica撰文感謝阿祖

不過B組每位被淘汰的成員，在離開時都特別感謝導師阿祖。

Sica事後在社交網站撰寫長文：「你真係一個好有心嘅導師，一個心地好好嘅人。節目剪出嚟嘅時間同內容有限，但你為我哋付出嘅時間同心機遠超於大家嘅想像。喺你身上我學識咗點樣攞個心出嚟表演，我開始識得對人打開自己，我開始學習去相信自己，而呢一切比起我學到嘅技巧更加寶貴。」