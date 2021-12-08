【MOOV LIVE】Edan讚教主彈鋼琴出色　姜濤首唱最歌《鏡中鏡》Jer邀女友睇騷

人氣組合MIRROR其中六位成員Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian （陳卓賢）、 Jer（柳應廷）及姜濤於昨晚（12月7日）演出《MOOV LIVE：Music On The Road》，六子親自挑選歌單，為樂迷帶來視聽享受。

AK與Anson Lo大騷舞技、Jer與Ian彈結他，Anson Lo與Edan各自彈鋼琴兼唱出個人作品，姜濤更首度獻唱最新單曲《鏡中鏡》！



六子完成首場演出後接受TOPick訪問，分享感受。

▲ （柯雅珺 攝）

Edan稱讚教主琴技



問到完騷後的感覺，AK說：「更加實在，但仍有很多細微的瑕疵可以fine-tune，完成訪問後就會再開會，希望明天的一場可以改善今天出現的瑕疵。」



Anson Lo、Ian、Edan、Jer也有於音樂會上演奏樂器，事前又籌備了多久呢？教主說：「用上兩個多星期練習鋼琴彈唱版《不可愛教主》 ，但這次是自《全民造星I》的Fans Meeting後，第二次自彈自唱，所以是十分緊張，但今晚彈琴的表現比我預期的好，順利一點。」



Edan笑稱自己沒有指導教主：「佢咁叻，唔駛我教，佢教我得啦！」AK則認爲Edan時間也應該用作睡覺。 教主續指自己曾向Edan問意見，Edan力讚他：「他比我想像中彈得更好 ，我在綵排時於Band房聽到，也覺得很好，真的很厲害。」



另外，教主在社交平台指自己所住大廈停電而未能使用升降機，因此要行樓梯，又會否影響其體力？他回應：「行樓梯後的確感到疲累，也真的是自己忘了媽媽於上星期的提醒，未有提早出門，所以行了十多層樓梯。 」

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姜濤首唱新作：唔緊張



姜濤於騷上首次唱出最新單曲《鏡中鏡》，會否感到緊張呢？他接連說了兩次「唔緊張」，當提到有跳舞部份，他就說：「緊張啊！緊張啊！ 」他未有替自己的表現評分：「可能要重看Playback才知道。」



他唱出經典廣東歌《等》、《分分鐘需要你》、《追》 等向前輩歌手致敬，原來是他一早已有的想法：「因為入行已第三年，慢慢了解多了廣東歌的歷史，也是一直想做的事。」他承認電影《梅艷芳》啓發了他，「身爲Artist不只是作品，責任都應該更加大。」



姜濤近日接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問，22歲的姜濤透露有意於29歲退休。他稱自己尚未置業，需要置業後才跟大家分享是否有能力退休。

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Jer邀女友睇騷



至於Jer與女朋友Kelly鬧交冷戰，他早前接受傳媒訪問時表示希望看到女友到場欣賞音樂會，Kelly又有否現身呢？



Jer說：「我有邀請女朋友到場，但最近因爲忙於籌備演出，尚未處理感情上的事，希望集中於演出後再處理。 」既然六子親自挑選歌單，Jer有否特別唱給Kelly聽？他稱只不過是按照音樂會主題而選歌。

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Edan：獎項不是最重要



Edan與同爲《全民造星》系列出身的MC張天賦是今年新人獎的大熱，Edan稱有看到有關《記憶棉》落榜的報導，但不太清楚詳情。



他指自己與MC相識，又於《造星II》同組，也欣賞其作品。他認為獎項不是最重要，最重要是爲香港市民帶來愈來愈多好音樂，令大家繼續留意香港樂壇。



MIRROR團歌與成員的個人作品成功打入叱咤「我最喜愛的歌曲」，於15強內佔了8個席位，六子又會想粉絲集中火力於團歌或投選成員的個人作品？ AK爽快地回答：「當然是要團歌優先，MIRROR始終是我們的頭銜，希望大家除了投選MIRROR的歌曲，也投選自己喜愛的歌手、歌曲，令樂壇更加百花齊放。」



最後，Ian分享完騷後感：「都幾開心，上一次一起開騷已是今年五月，期待下一次是十二人開騷。」女朋友Amy有沒有到場？他說：「以我所知是沒有，但我的爸爸、媽媽有到場。」

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記者：陳淑霖

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