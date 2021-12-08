【樂壇天后】楊千嬅為暫居上海解釋原因　稱囝囝掛念家人：完成工作後會返來

▲ 楊千嬅一家三口暫居上海。

近年主力發展內地事業的楊千嬅，甚少返香港出席活動及工作，日前有傳媒報導指楊千嬅為了不想在中港兩地奔波隔離，早於今年4月一家三口已全家搬往上海，並安排9歲兒子Torres入讀當地頂級學府。

楊千嬅近年成內地綜藝節目的搶手人選，先後參予了《妻子的浪漫旅行》、《我們的歌》、《做家務的男人3》，早前千嬅為又有份演出的電影《梅艷芳》穿梭各大城市宣傳，十分落力。

▲ 千嬅一家已暫居上海。（取自微博）

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囝囝並非讀頂級學府

工作不斷的楊千嬅，有指不想免受兩地隔離之苦，故今年4月已搬到上海定居，而報導有指千嬅讓兒子入讀上海頂級學府「上海耀中國際學校」。

千嬅後來向傳媒承認，一家人的確已暫時遷居上海，因為老公丁子高的父親和家人都住在上海，一家人暫居於此會方便照應。

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而工作不斷的千嬅，因為內地也有經理人，並安排了許多演出，因此便索性接兒子Torres到內地，亦已在上海的學校就讀，但並非傳聞中的「上海耀中國際學校。」

千嬅坦言兒子很掛念公公婆婆，而她也很想見自己父母，故當完成手上工作就會返回香港同大家見面。

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千嬅對家庭一向重視，在7月參與的《做家務的男人3》中也曾表示家庭對自己的重要性：「走到現在我這個階段，最大的成就感，不是我工作上得到任何東西，我覺得最大的成就感，就是我有家庭，這個是一輩子的事業。」