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【Omicron變種病毒】Omicron變異病毒株樣貌曝光　港大醫學院公布電子顯微鏡下病毒面貌

社會 10:59 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株。（資料圖片）

變種新冠病毒Omicron急速蔓延惹全球恐慌，港大醫學院微生物系講座教授袁國勇帶領的團隊日前宣布，已成功分離和培養Omicron病毒株，料可用於開發和生產滅活全病毒疫苗對抗Omicron。詳情即看：【下一頁】

(圖左）照片顯示細胞受損；（圖右）照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（港大提供圖片）

港大醫學院今早（8日）發布了電子顯微鏡下Omicron的樣貌，包括在低倍電子顯微鏡下，感染Omicron變異病毒株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒；在高倍電子顯微鏡下受感染的 Vero E6 細胞，照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。

最新影片：【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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