【Omicron變種病毒】Omicron變異病毒株樣貌曝光　港大醫學院公布電子顯微鏡下病毒面貌

▲ 港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株。（資料圖片）

變種新冠病毒Omicron急速蔓延惹全球恐慌，港大醫學院微生物系講座教授袁國勇帶領的團隊日前宣布，已成功分離和培養Omicron病毒株，料可用於開發和生產滅活全病毒疫苗對抗Omicron。詳情即看：【下一頁】

▲ (圖左）照片顯示細胞受損；（圖右）照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（港大提供圖片）

港大醫學院今早（8日）發布了電子顯微鏡下Omicron的樣貌，包括在低倍電子顯微鏡下，感染Omicron變異病毒株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒；在高倍電子顯微鏡下受感染的 Vero E6 細胞，照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。

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記者：郭詩詩