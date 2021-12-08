【Omicron變種病毒】Omicron變異病毒株樣貌曝光　潘烈文：未能證明染Omicron後有更嚴重後果

▲ (圖左）照片顯示細胞受損；（圖右）照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（港大提供圖片）

變種新冠病毒Omicron的刺突蛋白突變逾30處，令人憂慮其傳播力及感染後的嚴重性。港大公共衞生學院將Omicron病毒注入猴腎細胞，並公開在電子顯微鏡下，細胞受感染後以及Omicron的照片，發現情況與感染其他新冠病毒包括Delta相似，團隊指未有證據顯示感染Omicron後有更嚴重後果。

變種新冠病毒Omicron急速肆虐全球，本港暫錄得4宗相關個案。港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示，團隊上月中從首2宗確診個案中抽取樣本，成功分離及培養Omicron變種病毒，於是將其注入猴腎細胞，在電子顯微鏡下發現細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。

潘烈文解釋，情況與感染其他新冠病毒包括Delta相似，包括攻擊位置和分布等，而細胞亦未有產生特別病變，認為未有證據顯示感染Omicron後有更嚴重後果，「（結果）與原本對冠狀病毒的認知一致，看不到有甚麼奇怪或意料之外的事情發生。」團隊下一步會利用康復者血清研究，觀察其傳播力及對疫苗的影響。

▲ 港大微生物學系成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株。（資料圖片）

港大醫學院今早（8日）發布了電子顯微鏡下Omicron的樣貌，包括在低倍電子顯微鏡下，感染Omicron變異病毒株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒；在高倍電子顯微鏡下受感染的 Vero E6 細胞，照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白。

港大醫學院微生物系講座教授袁國勇帶領的團隊日前宣布，已成功分離和培養Omicron病毒株，料可用於開發和生產滅活全病毒疫苗對抗Omicron。詳情即看：【下一頁】

最新影片：【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：郭詩詩、鄧凱文