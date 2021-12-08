【公主婚禮】香港迪士尼樂園度假區推「奇妙夢想城堡證婚典禮」　城堡前見證最幸福一刻

▲ 香港迪士尼樂園推出 「奇妙夢想城堡證婚典禮」。

香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」推出 「奇妙夢想城堡證婚典禮」，新人可以在奇妙夢想城堡前 舉行一生難忘的證婚典禮，在親友見證下完成如公主般夢幻超凡的婚禮。

▲ （相片由香港迪士尼提供）

全新「奇妙夢想城堡證婚典禮」中的每個細節，都讓一對新人仿如置身童話世界當中， 化身皇室貴族。皇室大總管會為新人主持婚禮，分享新人的愛情故事。在親朋好友的現場見證下，一對新人會如公主王子般手牽手，於城堡前走過高貴典雅的長地毯，交換誓言和婚戒，接受眾人祝福。現場更會播放迪士尼經典浪漫音樂，而城堡前的噴泉亦會隨音樂而表演。

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典禮後新人及家人好友可移步到樂園內的皇室宴會廳用餐，而所有出席婚禮的親朋好友用餐後亦可即時於樂園暢玩。

選購「奇妙夢想城堡證婚典禮」的新人可免費入住維多利亞式華麗宮殿的香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房，即使不能離港，一對新人也能享受異國蜜月。另設有升級版夢幻體驗，新人可以選擇入住香港迪士尼樂園酒店的「仙杜瑞拉主題套房」或「魔雪奇緣主題套房」。

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「迪士尼童話婚禮」亦包括各種不同證婚、婚宴及攝影套餐：

1. 幸福童話證婚典禮

整體設計配以淡雅的花飾，與露天的花園翠綠景致互相融和。新人會攜手走過瑰麗閃爍的結婚戒指拱門，登上全新設計的典雅南瓜車，又可以讓親友們在印上你與愛侶名字的童話式迎賓故事書佈置前打卡，在大家的祝福聲中延續下半輩子的幸福。

▲ （相片由香港迪士尼提供）

2. 夢想成真證婚典禮

屬於輕型婚禮，一對新人在親人摯友的見證下交換誓言和結婚戒指，在愜意又浪漫的戶外典禮裡譜寫愛情篇章。

▲ （相片由香港迪士尼提供）

另外「迪士尼童話婚禮攝影套餐」可讓新人於日間或夜間的專屬特定時段，於香港迪士尼樂園度假區的特選景點前拍攝獨一無二的童話式婚紗照，盡情享受專屬浪漫瞬間，將充滿迪士尼奇妙色彩的甜蜜時刻攝下，成為永久珍藏。

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責任編輯：王明芳