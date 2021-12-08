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【凶宅清潔師】洪永城C君聯合監製破格靈異劇　暗藏哲理反思人性

娛樂 11:36 2021/12/08

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《凶宅清潔師》

由洪永城、C君與盧思麟聯合監製的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》，從籌備至完成攝製歷近3年時候，終於在12月8日上架。主盼打破傳統鬼劇格局，枇在驚嚇之餘，同時藏著放下執著的哲理，以及反思人性的機智對白。

劇集有監製洪永城兼任主角外，並有鄭俊弘（Fred）、傅嘉莉（Kelly）、李成昌、歐陽偉豪（Ben Sir）、方紹聰、阮政峰、張達倫等參演，各人在劇中均有突破過往的演出，當中尤以鄭俊弘飾演「洪仔」最為突出。

鄭俊弘形象大改

在《凶宅清潔師》第2集首度出場的鄭俊弘，換上厚重且長至蓋眼的髮型，穿上殘舊大廈看更裝束，加上雙眼浮腫無神缺乏自信，驟眼看完全想像不到這是平日慣演官仔骨骨、活潑開朗角色的Fred。

而他亦坦言從未接觸過如此沉重的角色，收到劇本時也深感壓力，幸得好友賴慰玲及編劇團隊幫助探索這個人生充滿恐懼的角色，加上入木三分的造型設計，令他在開鏡後便隨即投入角色，拍攝期間也自覺變得如「洪仔」般陰沉。

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傅嘉莉演巴辣KOL

至於傅嘉莉今次亦放下女神形象，挑戰爽朗帶點巴辣的無人氣KOL，為搏點撃率而以踢爆靈探假象作噱頭，但人氣未有因此急升，卻得到意外收穫。

因為拍攝需要，Kelly更獨自走入廢置小學進行靈探，她自言真實的自己其實是個膽小怕鬼之人，所以拍攝有關場口時也會準備足夠「保護物」，隨身帶備不同護身符，令自己可安心拍攝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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