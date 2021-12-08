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【潛在情敵】回家吃飯爸爸借機摸男友短訊傳情　港女崩潰：竟然係我情敵

親子 11:32 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

有女網民大呻情敵竟是爸爸。

如果情敵是認識的人，未免有點尷尬。有港女大呻懷疑爸爸喜歡上自己的男友，不但經常借機觸摸男友，更私下透過短訊傳情。事主就此詢問母親，得知爸爸以前曾喜歡男人，令她感到崩潰：「我老竇竟然係我情敵。」

認為是男人間交流

一名女網民在網上討論區「Dcard」以「懷疑我老竇鍾意咗我男朋友」為題發文，指自己與現任男友拍拖已兩、三年，最近男友不時到家中吃飯，而爸爸每次看到對方都會變得非常健談。

仲成日借啲意叫走我男朋友入房同佢傾偈，又會有好多身體接觸，初頭都冇為意，以為呢啲係男人間嘅交流。

事主續指，爸爸經常問她何時再帶男友回家，但同時又會貶低對方，建議事主盡快跟他分手。事主不以為然，以為爸爸純粹不喜歡男友，未有察覺異樣。

最新影片：

媽媽反應淡定

直至某一日，事主男友向她表示，覺得其爸爸有點奇怪，經常故意有身體接觸，「又send好多心心」，更問事主其爸爸是否喜歡男人。

事主聞言感到震驚，遂問媽媽意見，怎料媽媽反應淡定，更大爆爸爸以前曾喜歡過男人：

其實係都唔出奇，老竇以前鍾意過男人。其實我都覺得個衰佬最近有啲古怪。

網民：父親的愛

對於情敵是自己爸爸，事主坦言無法接受，「我真係無諗過，我老竇竟然係我情敵」，遂向網民求助。帖文一出引起網民熱議，不少人建議事主跟爸爸說清楚，「講清楚好啲，澄清返到底係咪誤會」、「同老竇攤牌」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：王明芳

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