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【呈請清盤】卓悅旗下公司遭呈請清盤　案件押後待雙方進行商討

社會 11:12 2021/12/08

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卓悅控股（00653）旗下卓悅化粧品批發中心有限公司早前曾遭入稟呈請清盤，聆案官將案件押後至12月20日。（資料圖片）

連鎖化妝品店卓悅近月有多間分店先後遭業主入稟追租，卓悅控股（00653）旗下卓悅化粧品批發中心有限公司早前曾遭入稟呈請清盤，聆訊今（8日）於高等法院進行。呈請人表示雙方正進行商討中，要求押後案件至2022年初。聆案官將案件押後至12月20日，屆時由處理清盤聆訊的法官決定是否再押後案件。

呈請人鍾庚良；被呈請清盤的公司為卓悅化粧品批發中心有限公司，登記地址位於灣仔瑞安中心。

呈請人表示雙方正進行商議中，要求押後聆訊至2022年1月6日。聆案官則認為應先向處理清盤聆訊的法官索取指示，故將案件押後至12月20日，屆時雙方再向法官報告商議進度，並視乎案件進展再決定是否需要更多時間。

被呈請公司則向法庭表示，公司現已易名為Hop Fung Lung Limited。

根據卓悅控股（00653）早前於公告指出，卓悅化粧品批發中心有限公司（卓悅化粧品）被呈請清盤，因卓悅化粧品未能根據判決，支付120.4萬元。公告指出，呈請並未對公司的業務及正常運營產生任何重大影響。


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記者：林育慧

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