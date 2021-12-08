【周末好去處】鹹蛋超人55周年MIKIKI商場變身動漫樂園　必玩Ultraman超人360全景攝影

▲ 4米高的超人吉田。（圖片由商場提供）

一直以來日本動漫深受全球動漫迷的歡迎，當中Ultraman超人已是經典之一，而隨著今年超人踏入55周年紀念和聖誕節的來臨，由即日起這些保護地球的朋友將會登陸MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場，更特設「超人360°全景攝影裝置」和各式玩具，一於令大家玩過夠和賣過夠。

這一次超人登陸日期由即日起至2022年的2月15日，當中最矚目是MIKIKI商場中聳立一個4米高的超人吉田，對一些早期看超人動漫長大的朋友們，最是興奮不過，不過，場中亦有很多設施適合年幼的超人fans，例如全港首個「超人360°全景攝影裝置」，讓fans們即場學習超人招數，訓練情況更可攝製成360°慢動作視頻（掃描二維碼即可下載）。

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太空站場境旁的「ULTRAMAN超人光影廊」，設有超人帝拿正準備為努力學習的學員打氣。而「ULTRAMAN 超人與怪獸經典城市場景」中，則有超人Z正在對抗怪獸哥摩拉，等候着學員支援。加上有一面更有「ULTRAMAN 超人圖鑑」，可以一次過看盡歷代超人， 大家絕對不可錯過。

意猶未盡的人，當然最後會走到去ULTRAMAN超人期間限定店，大家不要錯過首次以超人結合傳統英雄的《ULTRAMAN超人英雄傳》人偶玩具，包括關羽、哪吒及孫悟空造型的超人人偶玩具等，fans們定必滿載而歸。

超人360°全景攝影裝置：

日期：11、12、18-31/12

時間：2：00pm-6：00pm

地點：MIKIKI地下中庭

參加方法：The Point會員憑500積分換領活動預留證，或顧客於活動當日即日以電子貨幣單一消費滿HK$200，即可參與活動一次，名額60個。額滿即止。

記者：何偉雄