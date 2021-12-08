【夢幻婚禮】迪士尼樂園首推「奇妙夢想城堡證婚典禮」　新人可在城堡前行禮

▲ 香港迪士尼樂園度假區首次推出「奇妙夢想城堡證婚典禮」。(迪士尼提供)

大家或許曾夢想過擁有如公主般夢幻超凡的婚禮。香港迪士尼樂園度假區今（8日）宣布，首次推出「奇妙夢想城堡證婚典禮」，可安排新人在奇妙夢想城堡前舉行證婚典禮。

在典禮中一對新人將打扮成皇室貴族，透過主持人向來賓分享他們的愛情故事。在親朋好友的現場見證下，新人將於城堡前走過長地毯，交換誓言和婚戒，接受眾人的祝福，過程中典禮會播放迪士尼經典浪漫音樂，噴泉亦會噴出水柱。典禮完成後，新人及家人好友獲安排到樂園內的皇室宴會廳用餐，隨後可到樂園遊玩。

新人亦會獲安排入住猶如維多利亞式華麗宮殿的香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房，讓一對新人享受異國蜜月的甜蜜。新人亦可加錢入住酒店的「仙杜瑞拉主題套房」或「魔雪奇緣主題套房」。

另外，樂園提供夢幻婚禮套餐「幸福童話證婚典禮」及輕型婚禮套餐「夢想成真證婚典禮」供新人選購，樂園亦設有各種不同證婚、婚宴及攝影套餐。

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責任編輯：陳麗娜