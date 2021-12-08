【聖誕2021】一日玩盡遊樂場及聖誕市集　赤柱親子遊靚景打卡放電位推介

▲ 赤柱擁有絕色海景及異國風情景點，是聖誕節的親子好去處。

聖誕假期將至，今年因疫情繼續無得外遊，惟有留港自製歐美風情假期。位於港島南的海濱小鎮赤柱就夠晒異國風情，除了赤柱廣場舉辦一年一度的聖誕市集之外，還可以飽覽歷史文化古蹟及行逛異國風情大街，絕對是聖誕假期的好去處。

親子Blogger Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」介紹了一家大細到赤柱遊玩的路線，一次過滿足晒小朋友打卡、放電及行聖誕市集3個願望。

▲ 美利樓揉合中式和西式的建築設計。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

打卡位

1. 美利樓和卜公碼頭

美利樓揉合中式和西式的建築設計，採用西式的圓柱配上中式的瓦頂，富有維多利亞時期色彩。而卜公碼頭名稱來自香港第十二任香港總督卜力，目前有提供船隻前往蒲台島。

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2. 赤柱天后廟和「同昌大押」石柱群

赤柱天后廟是香港南區歷史最悠久的一所天后廟。而赤柱「同昌大押」石柱群來自油麻地上海街，在重建項目中拆下，之後運送到赤柱美利樓旁重置。

3. 赤柱海濱長廊

赤柱海濱長廊除了海風及海景，沿途可見顏色鮮艷的花朵。

▲ 赤柱市場道有充滿童真的壁畫。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

4. 赤柱市場道

赤柱有一條小巷有幅充滿童真的壁畫，小朋友可以影相打卡，不過小心馬路上來往的車輛。

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放電之選

1. 隱世遊樂場

在赤柱市場道經過體育館後，走幾步右邊有條樓梯，會發現上面有個小型遊樂場。雖然，遊樂場只有滑梯及過三關，但勝在隱世（google map都找不到），加上有樹蔭，讓他們可以包場放電。

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2. 帆船遊樂場

帆船遊樂場造型非常吸睛，小朋友可以揸船、溜滑梯及玩爬繩網等。不過地點較曬，但在船底行行走走也是一個不錯的活動。

▲ 帆船遊樂場的造型非常吸睛。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

市集購物

▲ 赤柱市集售賣具本土文化或一些新奇物品。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

1. 赤柱市集

赤柱市集富歐陸風，主要售賣一些具本土文化或一些新奇的物品，家長帶小朋友開開眼界。

▲ 赤柱廣場都會舉行聖誕市集，今年以美國西部牛仔為主題。（大會提供相片）

2. 赤柱廣場聖誕市集

每年赤柱廣場都會舉行聖誕市集將於12月11日起一連三個周末及假期舉行，屆時將有超過60個特色攤檔，包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食，市集更設有首個淘金遊樂埸，每個活動日送出just gold鎮金店足金黃金。

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是次聖誕市集名為「Wild West Adventure聖誕市集」，以美國西部牛仔為主題，入口處擺放了西部牛仔裝飾，而部分攤檔佈置更以原木打造，配合金礦場景，令人彷彿走進了美國西部牛仔的淘金小鎮。廣場中央雪糕店上蓋特設2.5米高吹氣巨型木筒及氈帽，十分吸睛，是重點打卡位，場內還有主題遊戲及聖誕老人見面會等。

Wild West Adventure聖誕市集

日期：2021年12月11-12日、18-19日及24-27日（一連三個星期六、日及公眾假期）

地點：赤柱廣場天幕廣場及公共空間

查詢熱線：6508 7573

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相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

責任編輯：王明芳