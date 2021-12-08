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【蘭桂坊MMA】蘭桂坊男女街頭混戰　多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆

休閒消費 11:58 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

蘭桂坊男女街頭混戰 ，多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆．

中環蘭桂坊發生打鬥事件，周日（5日）網上流傳一群男女在蘭桂坊街頭混戰短片，多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆，場面猶如多人版MMA（綜合格鬥）。

從網傳短片可見，於蘭桂坊近德己立街，最少10名男女於街頭爭執，當中多名女子用粗言穢語指罵，雙方互毆，有女子被扯髮及起腳踢，雙方拳來腳往及推撞，有人多次打至瞓地糾纏，有人試圖阻止他人追打不果。其間現場有數名外籍男子在旁叫囂，有人更拋擲啤酒樽至路中，幸無傷及途人。

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該片段約2分50秒，最後拍到爭執男女後相繼被友人拉開，但未有交代事件最後結果。有網民聲稱，事件發生在(4日)，因其朋友1名伴娘偶遇前度，加上有人潑酒而發怒，導致事件發生。

警方接報後展開調查，（7日）在中區拘捕年齡介乎24至29歲的4女1男，不排除稍後有更多人被捕。案件仍在調查中。

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責任編輯：王明芳

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