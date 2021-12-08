【蘭桂坊MMA】蘭桂坊男女街頭混戰　多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆

▲ 蘭桂坊男女街頭混戰 ，多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆．

中環蘭桂坊發生打鬥事件，周日（5日）網上流傳一群男女在蘭桂坊街頭混戰短片，多名女子粗口對罵扯髮起腳踢互毆，場面猶如多人版MMA（綜合格鬥）。

從網傳短片可見，於蘭桂坊近德己立街，最少10名男女於街頭爭執，當中多名女子用粗言穢語指罵，雙方互毆，有女子被扯髮及起腳踢，雙方拳來腳往及推撞，有人多次打至瞓地糾纏，有人試圖阻止他人追打不果。其間現場有數名外籍男子在旁叫囂，有人更拋擲啤酒樽至路中，幸無傷及途人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該片段約2分50秒，最後拍到爭執男女後相繼被友人拉開，但未有交代事件最後結果。有網民聲稱，事件發生在(4日)，因其朋友1名伴娘偶遇前度，加上有人潑酒而發怒，導致事件發生。

警方接報後展開調查，（7日）在中區拘捕年齡介乎24至29歲的4女1男，不排除稍後有更多人被捕。案件仍在調查中。

最新影片推介：

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳