【Omicron變種病毒】研究指Omicron大幅削弱疫苗保護力　專家指疫苗仍可減重症風險

▲ 何栢良相信疫苗仍然能夠降低感染後出現重症及死亡的風險。（資料圖片）

本港持續面對新冠變種病毒威脅，港大感染及傳染病中心總監何栢良引述一項研究指，Omicron變種病毒會大幅削弱新冠疫苗的保護力，但相信疫苗仍然能夠降低感染後出現重症及死亡的風險。

何栢良今早（8日）在電台節目中表示，南非一項研究分析，12名已接種兩劑疫苗人士的中和抗體，對感染Omicron變種病毒的影響，當中一半人曾在一年前感染新冠肺炎，結果發現參加者的中和抗體在感染Omicron變種病毒後，其中和抗體水平下跌約41倍，較以往的Beta變種病毒下跌3倍為多，大幅削弱疫苗的保護力，但不代表接種疫苗已是無效，相信疫苗仍然能夠降低感染後出現重症及死亡的風險。

他又說，現時暫未知道感染Omicron變種病毒後，病情是否會比現時仍流行的Delta變種病毒輕微。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌於另一節目中表示，Omicron變種病毒株在短短數星期，已在約40個國家或地區出現，反映其傳播力很高，但根據現有的數據，Omicron殺傷力及死亡率似乎不及Delta。詳情即看：【下一頁】

至於世界各地均已開始接種第三針，何栢良表示，愈來愈多證據顯示，接種三劑新冠疫苗才算是完成接種，而香港距離這個目標相差很遠，認為香港要依賴極高疫苗接種率重新開放邊境：

市民要明白本地個案清零並不是抗疫的最終目標，只是過程，如果只係單純靠清零是永遠不可能與世界通關。

香港要依賴極高疫苗接種率重新開放邊境。他又指，海外不少國家包括希臘、奧地利等已立法強制國民接種疫苗，如不打針就需要接受懲罰，認為港府考慮實施「疫苗通行證」已算是較容易接受的做法。

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記者：郭詩詩