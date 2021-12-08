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【Omicron變種病毒】政府專家許樹昌指Omicron致病嚴重性不及Delta　惟傳播及擴散能力強

社會 11:37 2021/12/08

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌指初步知道病情的嚴重程度不及Delta變種病毒株，但數據仍然未足夠作定論。（經濟日報資料圖片）

中大醫學院就本港提供2款疫苗所產生的抗體作出研究，發現市民在打針半年後，接種復必泰疫苗者近8成人仍有5成保護效能，不過打科興者則只有16.3%人達相若水平。詳情請見【下一頁

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台《千禧年代》訪問指，是次研究發現接種疫苗6個月後，有8成打復必泰的人，中和抗體水平合格，而復必泰疫苗抗體水平較高，下跌速度較慢，預防感染新冠病毒的表現較理想。

不過他亦稱，兩款疫苗產生的T細胞反應都很好，科興相對更優勝，T細胞有助減低染疫後的重症和死亡風險，較復必泰好。他強調，年紀愈大，接種疫苗的抗體水平愈差，長者無論接種哪一款疫苗，都應該要打第三劑加強劑，而很多地區都已經更改科興疫苗的「完成接種」定義，由兩針改為三針。

對於新變種病毒Omicron，許樹昌直言，短短數個星期已經有大約40個國家或地區出現Omicron變種病毒株，反映Omicron的傳播力很高，初步知道病情的嚴重程度不及Delta變種病毒株，但數據仍然未足夠作定論，只能肯定Omicron的傳播力高，擴散能力強。

對於日後通關的熔斷機制，許樹昌表示以往只要社區出現一宗源頭不明個案就會啟動機制，透露現時政府正與內地商討是否採取較寬鬆的做法，但暫時未知最終定案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良引述一項研究指，Omicron變種病毒會大幅削弱新冠疫苗的保護力，但相信疫苗仍然能夠降低感染後出現重症及死亡的風險。詳情請看【下一頁

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責任編輯：陳正怡

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