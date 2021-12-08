【防疫措施】澳門推巴士實名制　未登記人士沒有車資優惠及須掃碼

▲ 澳門推巴士實名制，未登記人士沒有車資優惠及須掃碼。（istockl圖片）

澳門政府宣布，由本周六（11日）起，澳門通卡須經實名登記後方可享有車資優惠，未實名登記者須掃碼乘車。

澳門「巴士實名登記計劃」已於上月27日啟動，由12月11日凌時起，未完成實名登記及未拍卡啟用之澳門通卡，在搭乘公共巴士拍卡時，將一律收取正價每程6元車資，直至完成實名登記程序後方可恢復享有車資優惠，而不同的車程有不同的優惠，最低成人車資只收取2元。

此外，未完成實名登記者亦須掃碼乘車。澳門兩間巴士公司正陸續於每部營運巴士車廂張貼專屬「場所二維碼」。當地交通事務局呼籲，所有透過現金或使用未完成實名登記的澳門通卡的乘客，可先下載「健康碼APP」，於12月11日起，在上車後掃描貼在巴士車廂的「場所二維碼」，以記錄當次乘車行程。

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澳門當局指截至12月7日上午10時，已有近29萬張澳門通卡已完成資料登記，近23萬張澳門通卡已完成拍卡激活。交通事務局提醒，已完成資料登記人士，需持卡前往全澳超過150個拍卡點拍卡激活，方能完成整個實名登記程序。

至於長者卡、學生卡、殘疾卡、自動加值卡、第三期消費卡（消費卡使用期維持至2021年12月31日）及乘車碼（MPay），已具條件聯繫乘車人則毋須另行登記及拍卡。局方提醒，由於市面上流通的澳門通卡種類較多，市民可使用登記平台的查詢功能，了解所持有之澳門通卡狀態，再按照系統提示進行登記或拍卡激活。

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記者：黃穎津